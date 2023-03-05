Режиссер "Мавки" Олег Маламуж: "Мы из трагедии сделали мультфильм со счастливым финалом"

На экраны Украины вышел мультфильм-сказка "Мавка. Лесная песня" с рекордным для нашей страны бюджетом.

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Полнометражный мультфильм "Мавка. Лесная песня" вышел 2 марта на экраны страны. Это уникальная картина со 190-миллионным бюджетом, которая нацелена, конечно, и на покорение зарубежной аудитории. В Украине невозможно окупить такой бюджет (не хватит экранов, к тому же из-за войны многие кинотеатры не работают), но мультфильмы 3D дешевыми не бывают.

Фокус побывал на предпремьерном показе и подробно разобрал мультфильм. А сейчас мы беседуем с режиссером проекта Олегом Маламужем о том, насколько было тяжело заканчивать такую сложную анимационную картину в военное время, как ее продвигать за границей, какие в ней появились новые спецэффекты, а так же смыслы и аналогии, связанные с российско-украинской войной.

Любопытно, что авторы мультфильма "Мавка" ушли от трагического финала первоисточника – драмы-феерии Леси Украинки — и сделали хеппи-энд.

Ваш полнометражный дебютный мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" (2017) – первым из отечественного кинематографа был в прокате в трех десятках стран, но не зашел, как вы говорили тогда, на дорогие и престижные рынки США и Франции.

"Принцесса" была продана более чем в 50 стран и стала первым украинским анимационным фильмом, права на кинотеатральний прокат которого были проданы в Индию и Китай. Во Франции была телепремьера. Это тоже отличный результат.

Украина сейчас в тренде, а Мавка – одно из олицетворений Украины. Это как-то может помочь вам в продвижении мультфильма за рубежом?

Бесспорно, Украина — в центре внимания, но не стоит рассчитывать только на этот фактор. "Мавка" и без того довольно сильный проект, высокого качества, с глубокой идеей, универсальной историей, актуальными смыслами, яркими и современными персонажами. Еще до начала российского вторжения "Мавку" заметили и пристально следили за ее производством не только в Украине, но и за рубежом: и зрительская, и профильная аудитории отмечали высокий уровень материалов. Конечно, мы можем привлечь новую аудиторию в связи с трендом на все украинское в мире, но только крутой продукт способен зацепить и удержать зрителя.

Судя по трейлеру, у вас есть отсыл к "Аватару": в ролике мы видим битву детей природы – на зубрах под предводительством Мавки, и детей технологий – бульдозера, посланного бизнес-вумен – Килиной.

Наша история немного о другом, но то, что возникают такие ассоциации — тоже интересно. А насчет продвижения, то в каждой стране свой дистрибьютор, который по-своему видит рекламную кампанию. Например, в Португалии "Принцессу" выпускали даже с другим названием – "Ромео и Беатрис". Что касается "Мавки", права на показ мультфильма проданы в более 80 стран. Это почти вся Европа, Латинская Америка, США и Канада, регион MENA (арабские страны), Австралия, Новая Зеландия, Корея), и это не предел.

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FILM.UA Distribution представляет проект практически на каждом кинорынке, продажи продолжаются. Мультфильм феноменален тем, что на большинство территорий проданы именно кинотеатральные права. "Мавка" заговорит на разных языках по всему миру. Дистрибьюторы в некоторых странах будут даже привлекать звезд, чтобы те перепели саундтреки. Все промоматериалы (трейлеры, постеры и прочее) будут также локализированы.

Но в США вы должны точно попасть в тренд, особенно, учитывая недавний приезд в Киев Джо Байдена?

Вообще о прокате в Америке мечтают все. Мы тоже надеемся на успех и любовь их аудитории, как бы сейчас ни было сложно что-либо прогнозировать.

Помню, над "Принцессой" вы работали, в том числе и со многими западными сценаристами и аниматорами, чтобы даже визуально герои мультфильма соответствовали мировым трендам.

Да, но "Мавка" в сравнении с "Принцессой" – это выход на новый уровень. Такого в национальной анимации еще не было. Да еще в условиях войны. Недавно общался с японскими журналистами, и они были удивлены, что мы не остановили производство и закончили "Мавку" уже во время войны. Для них это было поразительно: как такой сложный проект нам удалось завершить в военное время?

Тем более, что финишная прямая – самый тяжелый период. Старт проекта был в 2016, но активное производство началось через несколько лет. Семь лет для такого грандиозного проекта – понятные дедлайны, к тому же у нас появился такой фактор, как ковид. Потом произошло еще более страшное событие – война. После 24 февраля 2022 мы не знали, что делать. Кто, где? Несколько человек из студии попали в оккупацию – в Ирпене, Макарове. По идее, мы должны были остановиться.

Но было общее решение – продолжать. Мы привыкли еще при ковиде работать удаленно: кто-то работал из Франции, кто-то из Канады. Многие остались и в Киеве. То, что закончили такой проект во время войны – это чудо. Тем более, количество спецэффектов в мультфильме "Мавка" по сравнению с "Принцессой" — раза в три больше.

Можно привести пример такого спецэффекта?

К примеру, у нас есть огненное торнадо – это многослойный и технически сложный эффект.

На своих дочках "Мавку" проверяли, как "Принцессу"?

Конечно. И на фокус-группах, и на допремьерных показах для партнеров. История никого не оставила равнодушным. Она пробивает на слезу, заставляет смеяться, сопереживать. Мультфильм ориентирован на широкую семейную аудиторию, и он ей полностью соответствует.

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Судя по ролику, это похоже на конфликт двух сильных женщин из-за кавалера, как в фэнтези "Малефисента" (2014)?

Нет, здесь иная история – цели у героинь другие. Мавка – Берегиня и Душа Леса, она добрая, чуткая, отзывчивая, в ней хватает и женственности, и очарования. Но перед лицом угрозы она становится бесстрашной и встает на защиту своего мира. Судя по отзывам фокус-групп, аудитории близок характер Мавки – то, как она действует в зависимости от обстоятельств. Шаг за шагом. За ней приятно и интересно следить.

А реакция самой Мавки, как персонажа, на вызовы не напоминает историю реагирования Украины – на постепенное усиление агрессии со стороны РФ? От недоумения и шока, связанного с Крымом, до потом уже настоящей ярости после 24 февраля 2022? Меня впечатли огненные очи Мавки в финале трейлера.

Так и есть. Да, мы крайне терпеливы, пока красные линии не перейдены. Кто сталкивался с украинским характером – тот в курсе. Что касается глаз Мавки, то их цвет меняется в зависимости от настроения.

А Килина – ее противница – отчасти не напоминает Путина? Она же бессовестный прагматик, перешедший все пределы и задействовавший грубую силу?

Можно и так сказать. Хотя это и женский образ, у нее в характере есть мужские черты. Но такие черты была вынуждена проявить и Мавка в результате этого конфликта, это – черты воина. История Мавки, которую мы сделали, действительно резонирует с современными событиями в Украине.

Мы из трагедии, которая была в литературном первоисточнике Леси Украинки, сделали мультфильм со счастливым финалом. Возможно, кто-то нас обвинит в том, что это шаблон, но это именно то, что все мы сейчас хотим видеть. Никто из нас не хочет верить сегодня в отсутствие положительных результатов и победы. И наша история — о том, что из самой страшной ситуации можно выйти победителем.

Мне вообще не нравилось, что в украинской литературе, да и в обществе, часто культивировался образ жертвы. Бесконечное самопрограммирование на трагедию, насаждение психологии человека, у которого нет шансов. Вероятно, такие истории могут кого-то заставить задуматься, но они не формируют образы лидеров, в том числе у будущих поколений. А для того, чтобы это происходило – нужны вдохновляющие сюжеты.

И в этой картине, и со своими студентами я стараюсь в современных историях находить цели, ради которых стоит жить. В Мавке главное – внутренняя сила любви, направленная на сохранение жизни. Ее гнев направлен на это. Но и тут нужно вовремя остановиться, чтобы эта энергия не перешла в антиутопию, в саморазрушение.

Получается, ваша "Мавка" несет идеологию победы, которая не была заложена в произведении Леси Украинки?

Да, в мультфильме идеология такая: непобедим тот, кто не сдается. И Мавка – такая, и Украина сделала свой выбор.

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