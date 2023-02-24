"Мирный 21". Новый фильм Сеитаблаева о подвиге погранотряда, который первым дал бой РФ

23 февраля состоялась премьера фильма Ахтема Сеитаблаева "Мирный 21" – это оригинальная смесь военной драмы, шпионского триллера и ромкома.

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Режиссер Ахтем Сеитбалев, снявший самые успешные национальные фильмы-экшн – это "Киборги" (2017) и "Захар Беркут" (2019), представил публике премьерную картину "Мирный 21". Если "Киборги" – знаковая военная драма (мы сравнивали ее с "Цельнометаллической оболочкой" Стенли Кубрика), а "Захар Беркут" – развлекательный исторический блокбастер, то "Мирный 21" – что-то посередине. Здесь сюжет построен на документальной основе – о бое в июне 2014 года Луганского погранотряда против сепаратистов и российских диверсантов: Украина впервые оказала вооруженный отпор РФ. В фильме мастерски переплетены три линии: военная, шпионская и лирическая – последняя с комедийными элементами. Так что "Мирный 21" — это военная драма, шпионский триллер и ромком в одном флаконе.

Фокус считает, что с таким набором у фильма все шансы на успех у массового зрителя.

Собственно, образ главного героя, командира пограничного отряда Александра Авдеева (актер Андрей Саминин) основывается на личности полковника ВСУ Сергея Дейнеко, который в июне 2014 года возглавлял Луганский погранотряд. Мирный, 21 – реальный адрес базы погранотряда – по названию квартала, где он был расположен в Луганске. Бойцы отряда дали бой сепаратистам и российским диверсантам, которые превосходили личный состав базы – и по количеству, и по военной технике. Есть и прототип губернатора самопровозглашенной так называемой "ЛНР" Валерия Болотова – в фильме это Молотов (Игорь Дымов).

[ + – ] Молотов (Игорь Дымов) и Авдеев (Андрей Саминин)

"Мирный 21" — трагическое и смешное

Считается, что с этих боев, происходивших 2-4 июня 2014 года, начался вооруженный отпор Украины, дабы воспрепятствовать РФ расколоть нашу территорию. В фильме звучит фраза: "Мы не повторим то, что было в Крыму".

Структура ленты "Мирный 21" (бюджет 31 млн грн.) похожа на ту, что сделал Джеймс Кэмерон в "Титанике" (1997): реальные трагические события, в центре которых – любовный треугольник. Поэтому в фильме хоть и немало героизма, но есть и лирика. Но она с уклоном не в мелодраму, а в комедию: для некоторых зрителей будет удивительно, но в "Мирном 21" – юмора вообще хоть отбавляй. Например, торопливое выскакивание в неглиже лейтенанта-любовника Влада (Евгений Ламах) на улицу через балкон от своей девушки Оли (Мария Штофа) под грозное беганье по квартире с ружьем ее злобного папаши (Виктор Жданов).

Затем эта чудесная девушка встречает другого лейтенанта погранвойск – незадачливого сына столичного олигарха Сергея (Максим Девизоров) с позывным "Добер". Оба они очень непосредственны и сексапильны, поэтому не могли не понравиться друг другу. Тем более, Серега склонен к широким жестам, что не может не подкупить девичье сердце.

[ + – ] Сергей (Максим Девизоров) подбивал клинья и к медсестре

Вообще отношения внутри этого треугольника – большая удача фильма, они вызывали живую реакцию зала: от смеха до сочувствия. Это все грамотно вплетено в политику: папа Оли — активный помощник самопровозглашенных вооруженных формирований в Луганске. Чувствуется серьезная сценарная работа, в сценаристах значатся трое: Ярослав Яриш, Сергей Касторных, Анатолий Коцюрба.

"Мирный 21" пестрит яркими лирическими эпизодами на грани комизма, связанными и с другими героями ленты. К примеру, вечно занятый полковник Авдеев любит наблюдать за своей супругой (Зоя Власенко) прямо из рабочего кабинета в снятый с оружия оптический прицел. И она это знает, флиртуя с мужем. Это как бы их такой тайный романтический способ общаться.

Территория искусства и войны

Все вышеописанное очень украшает картину и делает ее насыщенной с художественной точки зрения. На брифинге на вопрос Фокуса о том, помог ли ему в плане достоверности опыт службы в ТрО, Ахтем Сеитаблаев сказал: "Режиссер работает на территории искусства, где действуют немного другие законы, по сравнению с жизнью". И он прав – в фильме гармонично соединились несколько жанров, режиссер сделал парадоксальный микс: военной драмы, шпионского триллера и ромкома.

[ + – ] Режиссер Ахтем Сеитаблаев на брифинге перед премьерой фильма "Мирный 21" Фото: Марина Брикимова

Что касается актера Алексея Тритенко ("Я работаю на кладбище", "Черный ворон", "Круты. 1918"), то на подобный вопрос Фокуса: как служба в ТрО изменила его взгляды, он ответил просто: "Никак. Только стали жестче. На войне есть черное и белое. Без полутонов".

Одна из основных линий фильма "Мирный 21" – это, конечно, принятие на себя ответственности Авдеевым за решение дать бой сепаратистам. Речь полковника накануне штурма, что любой может уйти с базы – кульминационный пик. При том, что это обращение к бойцам исторически достоверно. Но на базе остались все, даже медсестра.

Основной посыл фильма "Мирный 21"

И все-таки ключевой персонаж ленты — не Авдеев, а Добер. Здесь идея "Мирного 21" пересекается с сильным украинским военным экшеном "Снайпер. Белый ворон". Там пацифист из мести стал снайпером, а здесь паренек проходит школу мужества. Сергея постоянно в погранотряде "крышует" папа – столичный олигарх, поэтому лейтенанту списывают многочисленные косяки. Но все-таки у парня нутро не гнилое и когда начинаются боевые действия, он проявляет себя с лучшей стороны.

Формула картины "Мирный 21": офицер-разгильдяй – подвиг в чрезвычайной ситуации – профессиональный воин (образ – действие – трансформация).

Щемяще в восприятии ленты работает и тот факт, что актер Павел Ли ("Черкассы", "Тени незабытых предков"), сыгравший в фильме одного из героических бойцов, погиб 6 марта 2022 смертью храбрых. Павел стал волонтером и вывозил людей из оккупированного на тот момент Ирпеня, его машину расстреляли оккупанты. Павлу Ли было всего 33 года.

[ + – ] На премьере фильма "Мирный 21" помимо звезд, вроде Ады Роговцевой, было много военных Фото: Марина Брикимова

Отметим еще персонажа и актерскую игру Алексея Тритенко. Актер тут прямо вышел на миф, его бритый помощник Молотова – просто "ополченческий" демон.

[ + – ] Алексей Тритенко в роли "ополченческого" демона – помощника Молотова

Бритый, грозный, в бронежилете или тельняшке, Тритенко в этой роли напоминал демона революции – поэта Владимира Маяковского, о котором Джонни Депп заметил: "Меня поразили его бритый налысо череп и злое лицо". Так же, как и поэт революции, герой Тритенко – только кажется простым. В него заложен один из взрывных перевертышей фильма. Вероятно, на сегодня – это лучшая роль актера.

[ + – ] На премьере Алексей Тритенко всем улыбался, совсем не напоминая своего грозного персонажа из "Мирного 21" Фото: Марина Брикимова

Что касается ленты — она сделана очень профессионально, с расчетом на большой зрительский успех. Из минусов — несколько затянуто ожидание столкновения. Из плюсов — в целом картина вызывает прилив оптимизма и уверенность, что украинцы — смогут все.