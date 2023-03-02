Премьера мультфильма "Мавка". Потрясающие образы и аналогии с российско-украинской войной

На экраны Украины вышел масштабный мультфильм "Мавка. Лесная песня" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки, который снимали 7 лет.

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"Мавка. Лесная песня" показала новый уровень украинской анимации: яркой, современной, идущей в ногу с мировыми трендами. Сам образ лесной нимфы-правительницы – чудесен. Он впечатлил и детей и взрослых. Безусловная удача ленты – персонаж Котожаб: на премьере с ним хотело сфотографироваться множество народу. Картина пророчески угадала какие-то реалии, связанные с российско-украинской войной: добрая Мавка долго терпела провокационные выходки Килины, до тех пор, та не организовала вооруженное вторжение селян, что привело к битве людей и лесных жителей. Праведный гнев трансформирует Мавку, но любовь побеждает!

На премьеру "Мавки" в "Оскар" в ТРЦ "Гулливер" пришло огромное количество зрителей. Воздушная тревога несколько задержала старт премьеры, но около половины восьмого вечера, после демонстрации на экране эвакуационных ходов, фильм начался.

Визуально новая "Мавка" – это новый виток отечественной анимации. Вода, леса и горы – фантастика. Тщательно разработан мир, в котором живет героиня. Есть лесные жители – они обитают за Темною горою, есть люди, которые не пересекают эту границу. Все это случилось после войны между людьми и лесными жителями – из-за хозяина лесопилки. После кровопролитного сражения, где никто не победил, был установлен мир. Такова экспозиция.

[ + – ] Образ Мавки мгновенно вызывает симпатию

Мультфильм "Мавка". Пересечения с мировыми трендами

Сказочная преамбула напоминает начало "Хэлбоя-2. Золотая армия" (2008). Сценарист Ярослав Войцешек ("Украденная принцесса: Руслан и Людмила", "Пульс", "Захар Беркут") использовал в "Мавке" массу трендов мирового кинематографа последнего времени.

Образ модной противницы Мавки — Килины и ее помощника, мечтающего открыть сеть бутиков, перекликается с демонически-гламурным персонажем Мэрил Стрип из "Дьявол носит Pradа" (2006) и более современной "Круэллой" (2021). Разворот Мавкой испуганных бизонов близок к сцене из мультфильма Хаяо Миядзаки "Навсикая из Долины ветров" (1984), где княжна Долины сумела укротить неконтролируемый бег жуков-мутантов. Огненный гнев Мавки похож на то, что творилось с Джиной Грэй в облике Темного Феникса из супергеройского фэнтези "Люди X-2. Последняя битва" (2006). Сам конфликт волшебных обитателей леса и людей напоминает битву нави и землян в "Аватаре" (2009).

Однако Войцешеку удалось весь этот мировой кинематографический опыт грамотно смикосовать с патриархальным миром драмы-феерии Леси Украинки — и получилось хоть и несколько постмодерново, но в целом современно и убедительно.

"Мавка. Лесная песня". Идеальная картинка

Что касается визуала, то режиссеры Олег Маломуж и Александра Рубан сделали безупречную картинку – яркую, насыщенную красками и спецэффектами. Где нужно, персонажи (щенок, Котожаб) вызывают умиление; где требуется – трепет (это духи Огня, Воды, Земли); где надо подкинуть щепотку ужаса – облик главной героини, трансформировавшейся в огненный смерч.

[ + – ] Мавка, ставшая огненным смерчем – потрясающий эпизод мульта

Очень красиво сделана лирическая линия отношений между Мавкой и Лукашем – чуть ли не единственное, что конкретно взято из литературного первоисточника: потупленные взгляды, смущенные улыбки, неловкие прикосновения рук – тонкая лирическая работа.

[ + – ] Первая встреча Лукаша и Мавки на территории села

Сама Мавка замечательна своей смесью очарования и наивности, доброты и искреннего любопытства.

Хороши комедийные персонажи – Котожаб, сделанный по идее продюсера проекта Егора Олесова – не может не зайти любой аудитории. Его умение плавать и нырять (качество, как известно, не присущее котам) "выстрелило" по сюжету – в нужный момент, в нужном месте.

Эрик и Дерик, парочка французских слуг-костоломов Килины – неловки, грубы, обладают огромной физической силой, но не отличаются особым умом, а потому постоянно попадают в нелепые и забавные ситуации.

[ + – ] Килина и ее слуги Эрик и Дерик

Гламурный помощник Килины – типичный представитель фэшн-индустрии, по которой авторы мультфильма саркастически прошлись.

Лукаш, Мавка, Килина… Неожиданные аналогии с войной

Это касается и самой Килины, в которой переплетены черты множества персонажей – от Круэллы до анимационной Шамаханской царицы, мечтающей всегда выглядеть на все сто и готовой для этого на любые козни. Именно затея Килины – снова пойти вооруженной атакой на Лес – является центральным конфликтом анимационной ленты и напоминает стадии войны Россия-Украина, начиная с 2014 года.

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Килина в одном из эпизодов наглядно демонстрирует, как при помощи зловещих выдумок и штампов настроить еще вчера вполне добродушных селян на войну с лесными обитателями. Этот эпизод – идеальный показ механизма работы российской пропаганды по перекодировке доверчивого обывателя. И Килина, под видом опеки тех же сельских жителей, переходит все границы. Ее агрессия виртуозно приправлена ложью и провокациями: по аналогии невозможно не вспомнить президента РФ Владимира Путина – те же самые приемы и действия.

И реакция на все эти выходки Мавки напоминает все фазы реагирования Украины с 2014 по 2022: недоумение, удивление, досада, злость, а потом – огненный праведный гнев, когда стало очевидно, что все это стало вопросом физического выживания.

Сцена превращения Мавки в огненные протуберанцы – на сегодня одна из самых потрясающих в мировом кино, которую, разве можно сравнить с трансформациями Алой Ведьмы из "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" (2022). Но здесь бюджет около 200 млн грн, а там та же цифра, но в долларах. Эпизод великолепный!

Единственная закавыка в мультфильме "Мавка" – это выход из этого уничтожающего все и вся (и саморазрушительного) состояния. По сюжету Мавке пришлось пойти на сделку с некими серьезными магическими сущностями, чтобы обрести эту суперсилу. И они от нее потребовали серьезную жертву. В этом моменте в фильме никому не до шуток – зал сидел, не шелохнувшись. А чтобы выйти из этой реально опасной ситуации, Мавке всего лишь пришлось произнести одно слово. Какое? Сходите, узнаете.

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" рассчитан на просмотр с детьми, он многие сегодняшние реалии свел к сказочным метафорам, которые понятны детской аудитории. Побеждает, конечно, любовь.

[ + – ] Котожаб – яркий сказочный персонаж, который вызывал смех у детей и взрослых

Что касается взрослых, то им есть над чем в этой картине и поплакать, и посмеяться тоже. Например, на вопрос селян, что же делать за высокую оплату, Килина ответила "Ничего. Работать не нужно". "Не работать за деньги – да это мечта всей моей жизни", — искренне ответил ей местный житель. Никого не напоминает?