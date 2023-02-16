Главный номинант "Оскара". Зачем смотреть великолепный мультфильм "Пиноккио" Гильермо дель Торо

В анимационный фильм "Пиноккио" известный режиссер Гильермо дель Торо вложил наработки из всех собственных блокбастеров, создав свое лучшее на сегодня полотно.

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Проект "Пиноккио" от Netflix уже получил множество премий, в том числе "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", а так же номинацию на 95-й церемонии вручения премии "Оскар" – в той же категории. У "Пиноккио" есть все шансы ее выиграть.

Для Украины особенно интересно, что в "Пиноккио" Гильермо дель Торо показана война как величайшее зло. Мультфильм сделан виртуозно, режиссер вложил в него все свое умение и даже своих персонажей из других картин, а также сделал "Пиноккио" не без влияния аниме. Получилось на сегодняшний день – итоговое произведение мастера.

Этот анимационный фильм – полноценное авторское творение Гильермо дель Торро по мотивам культовой сказки "Приключения Пиноккио" (1891) Карло Коллоди — как, допустим, "Золотой ключик, или Приключения Буратино" (1936) советского писателя Алексея Толстого на тему того же произведения. Но в отличие от "Буратино", "Пиноккио" дель Торо – это гораздо более взрослый фильм, сделанный в манере " теперь вы узнаете, как все было на самом деле".

"Пиноккио" Гильермо дель Торо: нюансы формы подачи

Сразу оговорюсь, меня не впечатлил трейлер: Пиноккио – вроде как небрежно сделанная кукла из не слишком обработанного дерева, без одежды, даже бумажной. Мне показалось, что в картине будет атмосфера кукольного мульта, которые я ненавидел в детстве (в отличие от рисованных).

Я ошибался: "грубоватость" обработки Пиноккио – только один приемов. Деревянный мальчишка сделан нарочито небрежно, чтобы подчеркнуть, что он – марионетка, дабы другие персонажи выглядели более "настоящими", хотя они тоже куклы. У того же папы Пиноккио – старика Джепетто – выразительнейшее лицо. В мультфильме хватает и компьютерной анимации: море, небо, город.

[ + – ] Директор цирка Вольпе охотится за марионеткой без ниток

Вообще в фильме очень внятное ощущение присутствия. В картине будет яркий эпизод, когда Пиноккио пришел вслед за папой в католическую церковь во время службы. Церковь, падре, прихожане – предельно реалистичны. Гулко стукающий по полу деревянный "монстр" вызвал серьезный испуг горожан: "Демон!". Джепетто с трудом удалось замять скандал.

На дворе война и призраки

Место действия "Пиноккио" – Италия. Время – 1943 год. Фашистская Италия ведет войну в союзе с нацистами. В ролике показана личная трагедия Джепетто – он утратил сына Карло. В результате бомбежки: снаряд угодил в храм, где Джепетто заканчивал из дерева распятие Христа. Мастер успел выйти из церкви, а его сын замешкался. От горя и отчаяния старик сначала уходит в запой, а затем срубает сосну, чтобы выстругать себе малыша из полена. Проплывавшие в это время огоньки, некие "духи леса", складываются в Голубую Фею – многорукую женщину в маске, за спиной которой крылья с массой глаз.

Фея оживила куклу, пожалев старика. Вот здесь уже идут наработки не только дель Торо, но и даже Хаяо Миядзаки. Загробным миром, куда Пиноккио попадет после своей первой смерти (он будет туда регулярно попадать как к себе домой), правит сестра Голубой Феи – Смерть, напоминающая сфинкса с глазастыми крыльями (обеих сестер озвучила неподражаемая Тильда Суинтон).

Это ситуация напоминает мир "Унесенных призраками" (2002), где потусторонними духами правили злая колдунья Юбаба и ее добрая сестра-близнец Дзэниба.

Внешне обе Феи в "Пиноккио" — словно существа из фэнтезийных фильмов дель Торо "Лабиринт фавна" (2006) и "Хэллбой-2" (2008). Режиссер щедро поделился с Коллоди своими персонажами, но многие сюжетные линии итальянца оставил без изменений, только события происходят в новых исторических условиях.

Военная линия ленты поразительно актуальна сейчас: мобилизация, лагерь быстрой военной подготовки, разговоры новобранцев перед возможной отправкой на фронт: "Боишься ли ты смерти?". Это все неожиданно вышло похожим в мульте на реалии немецкого фильма режиссера Эдварда Бергера "На западном фронте без перемен" (2022) по Ремарку, который тоже претендует на несколько "Оскаров".

Только новобранцам Ремарка не хватало такого деревянного оптимистического сорванца, чтобы выжить в своем липком страхе. Пиноккио здесь даже слегка напоминает "Швейка" Ярослава Гашека – антивоенной, сатирической агитацией, в том числе на сцене цирка-шапито директора Вольпе.

Миссия Пиноккио: учить людей человечности

Цирк – еще одна линия фильма. Перед тем как туда попасть, Пиноккио подмахнет дьявольский контракт, где вместо подписи он, как неграмотный, нарисует "солнышко".

[ + – ] Пикоккио – луч света в темном царстве

Пиноккио и есть лучик света в этом крайне мрачном мире. В отличие от героя "Приключений Пиноккио" Коллоди, он не стремится стать настоящим мальчиком. И более того, наделен миссией – сохранять человечность в абсолютно бесчеловечных условиях: в военном лагере, площадном цирке, куда приедет с визитом сам Муссолини.

[ + – ] Антивоенное представление Пиноккио

Дель Торо заметил о своем герое: "Мой Пиноккио гораздо меньше марионетка, чем люди вокруг него, потому он олицетворяет непослушание. Я хотел сделать непослушного Пиноккио и показать непослушание – как хорошее качество. Я хотел, чтобы изменились все, кроме него. По ходу ленты сверчок учится у Пиноккио, а Пиноккио мало учится у сверчка. Я в каком-то смысле противоречил произведению".

То есть, Пиноккио меняет неправедный мир. Гильермо Дель Торо в этом плане пошел максимально далеко. В самом начале мультфильма – в церкви, где работает Джепетто, Пиноккио спрашивает у отца, глядя на фигуру Христа: "Он такой же деревянный как я, но почему его все любят, а меня боятся?" — "Потому, что люди тебя еще не знают. Узнают и полюбят", — успокаивает его папа.

И вот за свою абсолютную человечность Пиноккио и будет распят: ему попытаются устроить аутодафе.

Хочу сказать, что не смотря на такие взрослые смыслы, которые заложил в свой фильм дель Торо, дети с не меньшим удовольствием смотрели картину и часто смеялись. Например, когда Пиноккио только ожил и стал изучать окружающую действительность, он спросил у отца, взяв в руки молоток: "Это что?" — "Это штука, чтобы что-нибудь бить", — ответил Джеппетто. "Отлично", — обрадовался Пиноккио и стал крушить пустые бутылки из-под вина.