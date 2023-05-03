Блокбастери травня. Чому заплачемо над єнотом Ракетою у "Вартових Галактики" і не злякаємося лиходія у "Форсажі-10"

Травень не назвеш таким рясним на блокбастери як квітень, зате два з чотирьох блокбастерів — точно давно чекали.

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У заключну частину трилогії "Вартові Галактики" режисер Джеймс Ганн вклав, судячи з перших відгуків західної преси, чимало цікавих напрацювань. Джекі Чан влаштував трюки з дресованим конем. Він Дізель продовжує гоночну одіссею свого героя Домініка Торетто. А Джерард Батлер вкотре рятує світ — цього разу в Афганістані.

Фокус відібрав найцікавіші кінопрем'єри травня.

Вартові Галактики 3 / Guardians of the Galaxy: Volume 3

США, 2023, комедія, пригоди, фантастика, екшн

Прем'єра: 4 травня

У ролях: Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Батіста

Фантастичний пригодницький бойовик "Вартові Галактики 3" — це продовження однойменних фільмів, що вийшли в 2014 (при бюджеті $232 млн — збори $770 млн) та 2017 (при бюджеті $200 млн — збори $863 млн). Хоча вони не переходять за $1 млрд, як різні там "Трансформери" Майла Бея, але у них досить успішні показники і при цьому в трилогії "Вартові Галактики" нормально не тільки з візуальним, а й з інтелектуальним складником. Непогані сентиментальні ходи та самоіронії вистачає. Режисер Джемс Ганн, незважаючи на те, що це екранізація коміксів Marvel, має свій почерк. Доволі виразно прописані характери героїв усієї команди. Була історія трагічної загибелі деревного гуманоїда Ґруту та поява Маля Ґрута. У другій частині "Вартових" — акцент на історію та складні стосунки батьків Зоряного Лорда. Цього разу розкажуть про дитинство улюбленця публіки — єнота Ракети.

У третій і заключній пригоді "Вартових Галактики" у Ракети буде дуже важлива сюжетна лінія, адже Вартові зіткнуться із суперлиходієм Вищим, котрий є шаленим ученим, який ставить жахливі експерименти на живих істотах, прагнучи "створити ідеальне". Чимось ця історія навіть нагадує досліди зі створення Хагі-Вагі.

Як показано в трейлері, саме Вищий еволюціонер зробив Ракету таким, яким він є, і фільм покаже драматичні флешбеки цих аморальних дослідів. Це також підкреслює один із постерів, що показують чотири стадії еволюції Ракети, а на іншому постері юний єнот Ракета стоїть перед шкільною дошкою, де ним написано крейдою: "Я не просив цього".

У фільмі "Вартові Галактики 3" у єнота Ракети дуже важлива сюжетна лінія

"Вартові Галактики 3" вийдуть на початку наступного місяця, але низка західних журналістів уже оцінила стрічку Джеймса Ганна. Її передпрем'єрний показ відбувся вчора у Парижі. "Вартові Галактики 3" — блискуче завершення блискучої трилогії. Це дуже смішно, емоційно, і в кожного героя є свій "епічний" момент.

"Моє серце переповнене і розбите одночасно, дуже складна історія, але я почувався приголомшливо", — написав один із рецензентів.

Багато хто підкреслював, що третина трилогії Ганна вийшла найпохмурішою, але при цьому зворушливою.

Обіцяють, як завжди, багато ностальгічної музики 1980-1990-х, а також нову появу Сильвестра Сталлоне в ролі Стакара Огорда — високопоставленого члена банди Спустошників, не позбавленого шарму та шляхетності.

Трейлери фільму "Вартові Галактики 3"

Обережно, кінь / Long ma jing shen

Китай, 2023, комедія, екшн

Прем'єра: 11 травня

У ролях: Джекі Чан, Енді Он

Важко судити з ролика, наскільки буде цікавим китайський фільм із Джекі Чаном. Там він в'їжджає на коні у різні місця, як Калігула у сенат.

За сюжетом успішний у минулому каскадер Луо зараз без роботи. Він ледве зводить кінці з кінцями, фотографуючись із туристами разом зі своїм відданим другом-конем. Але борги даються взнаки, коли банда колекторів починає полювання на парочку, щоб забрати коня і продати його на аукціоні. Старі навички бойових мистецтв допомагають розправитися з переслідувачами та несподівано роблять Луо з конем суперзірками Тік-Току (ага, стежимо за актуальними тенденціями).

Вірусне відео доходить до студійних босів, і тепер Луо має шанс відродити кар'єру! Але примхливий кінь не хоче виконувати необхідні трюки.

Кіно "Обережно, кінь" із Джекі Чаном у головній ролі позиціонується як "сімейне" — ну, головне, щоб не лише для 3-4-річних дітей.

Трейлери фільму "Обережно, кінь"

Форсаж X / Fast X

США, 2023, кримінал, екшн, бойовик

Прем'єра: 18 травня

У ролях: Він Дізель, Мішель Родрігес, Наталі Еммануель, Джейсон Момоа

У картини рекордний бюджет — 340 мільйонів доларів. Новим лиходієм у фільмі призначено Джейсона Момоа ("Аквамен", "Гра престолів"), який грає когось Данте Рейса — сина бразильського бізнесмена-корупціонера.

Він збирається страшно мстити гонщику та авантюристу Домініку Торетто за загибель свого батька та знищення його злочинної імперії. Данте 12 років розробляв свій план помсти Торетто, щоб забрати у того найдорожчого — сім'ю.

Причому на бік Домініка, мабуть, стане найманець Деккард Шоу у виконанні Джейсона Стейтема, який зловісно говорить у ролику: "Рийте могили".

І якщо в серйозності погроз Стейтема не доводиться сумніватися, то в злісність Джейсона Момоа, навіть всього посіченого "шрамами", дуже важко повірити. У його героях, незважаючи на загрозливий вигляд, завжди вистачало доброти. А тут – мстивий син наркобарона?

Гічкок вчив: "Чим яскравіше зло, тим кращий фільм". Але не здається, навіть судячи з трейлера, зло переконливим у виконанні Момоа.

Хіба тільки якщо його герой не "перекується" у фіналі і не попросить пробачення у Домініка, щоб якось виправдати в цій ролі прекрасного Аквамена.

Зі слів Віна Дізеля, на фільмі "Форсаж 10" закінчиться основна міфологія циклу. Намічено тільки ще "Форсаж 11". Причому дві картини поєднані наскрізним сюжетом, у якому історія Торетто отримає логічне завершення.

І в обох стрічках головний лиходій Момоа?

Як то кажуть: мучать невиразні сумніви в правдоподібності цієї історії.

Але подивимося. За 20 років поки що жоден із фільмів франшизи "Форсаж" не провалювався, хоча показники погіршувалися: понад 1 млрд доларів зібрали лише сьома та восьма частина.

Трейлери фільму "Форсаж X"

Місія Кандагар / Kandahar

США, 2023, бойовик, трилер

Прем'єра: 25 травня

У ролях: Джерард Батлер, Олівія-Мей Барретт, Фахім Фазлі

Останнім часом чудовий Джерард Батлер ("300 спартанців", "Гола правда") знявся у величезній кількості досить посередніх бойовиків, які у кращому разі збирають подвійний бюджет, аби хоча б вийти у нуль. Іноді вони трохи кращі — як "Полювання на злодіїв" (2018), іноді трохи гірші — як "Аварія" (2023). Але загалом це лише "міцний бойовичок", тоді як від такого класного актора всі чекають на новий прорив. І вже зачекалися, бо Джерард Батлер абсолютно однаковий у цій низці фільмів. Але не нижче, звісно, свого мінімального рівня.

За сюжетом Том Гарріс, оперативник ЦРУ під прикриттям, застряг на ворожій території Афганістану. Коли внаслідок витоку інформації його особистість і місія стають відомими, він має швидко знайти спосіб вибратися та врятувати свого афганського перекладача. Водночас їм потрібно дістатися точки евакуації в Кандагарі, поки на них полюють елітні військові загони.

Трейлери фільму "Місія Кандагар"

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