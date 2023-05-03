Блокбастеры мая. Почему заплачем над енотом Ракетой в "Стражах Галактики" и не испугаемся злодея в "Форсаже-10"

Май не назовешь таким обильным на блокбастеры как апрель, но зато два из четырех блокбастеров – точно давно ждали.

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В заключительную часть трилогии "Стражи Галактики" режиссер Джеймс Ганн вложил, судя по первым отзывам западной прессы, немало своих интересных наработок. Джеки Чан устроил трюки с дрессированным конем. Вин Дизель продолжает гоночную одиссею своего героя Доминика Торетто. А Джерард Батлер в очередной раз спасает мир – на этот раз в Афганистане.

Фокус отобрал самые интересные кинопремьеры мая.

Стражи Галактики 3 / Guardians of the Galaxy: Volume 3

США, 2023, комедия, приключения, фантастика, экшн

Премьера: 4 мая

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батист

Фантастический приключенческий боевик "Стражи Галактики 3" — это продолжение одноименных фильмов, вышедших в 2014 (при бюджете $232 млн — сборы $770 млн) и 2017 (при бюджете $200 млн — сборы $863 млн). Хотя они не переходят за $1 млрд, как разные там "Трансформеры" Майла Бэя, но у них достаточно успешные показатели и при этом у трилогии "Стражи Галактики" нормально не только с визуальной, но и с интеллектуальной составляющей. Неплохие сентиментальные ходы и самоиронии хватает. У режиссера Джемса Ганна, не смотря на то, что это экранизация комиксов Marvel, есть свой почерк. Довольно внятно прописаны характеры героев всей команды. Была история трагической гибели древесного гуманоида Грута и появление Малыша Грута. Во второй части "Стражей" — упор на историю и сложные отношения родителей Звездного Лорда. На этот раз расскажут о детстве любимца публики – енота Ракеты.

В третьем и заключительном приключении "Стражей Галактики" у Ракеты будет очень важная сюжетная линия, ведь Стражи столкнутся с суперзлодеем Высшим, который является безумным ученым, ставящим ужасные эксперименты на живых существах, стремясь "создать идеальное". Чем-то эта история даже напоминает опыты по созданию Хаги-Ваги.

Как показано в трейлере, именно Высший эволюционер сделал Ракету таким, какой он есть, и фильм покажет драматические флешбеки этих аморальных опытов. Это также подчеркивает один из постеров, показывающих четыре стадии эволюции Ракеты, а на другом постере юный енот Ракета стоит перед школьной доской, где им написано мелом: "Я не просил этого".

В фильме "Стражи Галактики 3" у енота Ракеты очень важная сюжетная линия

"Стражи Галактики 3" выйдут в начале следующего месяца, но ряд западных журналистов уже оценил ленту Джеймса Ганна. Ее предпремьерный показ состоялся вчера в Париже. "Стражи Галактики 3" — блестящее завершение блестящей трилогии. Это очень забавно, эмоционально, и у каждого героя есть свой "эпический" момент".

"Мое сердце переполнено и разбито одновременно, очень сложная история, но я чувствовал себя потрясающе", — написал один из рецензентов.

Многие подчеркивали, что третья часть трилогии Ганна получилась самой мрачной, но при этом трогательной.

Обещают, как всегда, много ностальгической музыки 1980-1990-х, а также новое появление Сильвестра Сталлоне в роли Стакара Огорда – высокопоставленного члена банды Опустошителей, не лишенного шарма и благородства.

Трейлер фильма "Стражи Галактики 3"

Осторожно, конь / Long ma jing shen

Китай, 2023, комедия, экшн

Премьера: 11 мая

В ролях: Джеки Чан, Энди Он

Сложно судить по ролику, насколько будет любопытным китайский фильм с Джеки Чаном. Там он въезжает на коне в разные места, как Калигула в сенат.

По сюжету, успешный в прошлом каскадер Луо сейчас без работы. Он еле сводит концы с концами, фотографируясь с туристами вместе со своим преданным другом-конем. Но долги дают о себе знать, когда банда коллекторов начинает охоту на парочку, чтобы отобрать коня и продать его на аукционе. Старые навыки боевых искусств помогают расправиться с преследователями и неожиданно делают Луо с лошадью суперзвездами Тик-Тока (ага, следим за актуальными тенденциями).

Вирусное видео доходит до студийных боссов, и теперь у Луо есть шанс возродить карьеру! Но капризный конь никак не хочет выполнять необходимые трюки.

Кино "Осторожно, конь" с Джеки Чаном в главной роли позиционируется как "семейное" — ну, главное, чтобы не только для 3-4-летних детей.

Трейлер фильма "Осторожно, конь"

Форсаж X / Fast X

США, 2023, криминал, экшн, боевик

Премьера: 18 мая

В ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джейсон Момоа

У картины рекордный бюджет – 340 миллионов долларов. Новым злодеем в фильме назначен Джейсон Момоа ("Аквамен", "Игра престолов"), играющий некого Данте Рейса — сына бразильского бизнесмена-коррупционера.

Он собирается страшно мстить гонщику и авантюристу Доминику Торетто за гибель своего отца и уничтожение его преступной империи. Данте 12 лет разрабатывал свой план мести Торетто, чтобы отобрать у того самое дорогое – семью.

Причем на сторону Доминика, надо полагать, станет наемник Деккард Шоу в исполнении Джейсона Стейтема, который зловеще говорит в ролике: "Ройте могилы".

И если в серьезности угроз Стейтема не приходится сомневаться, то в злобность Джейсона Момоа, даже всего иссеченного "шрамами", очень трудно поверить. В его героях, несмотря на угрожающий вид, всегда хватало доброты. А тут – мстящий сын наркобарона?

Хичкок учил: "Чем ярче зло, тем лучше фильм". Но вот не кажется, даже судя по трейлеру, зло убедительным в исполнении Момоа.

Разве только если его герой не "перекуется" в финале и не попросит прощения у Доминика, чтобы как-то оправдать в этой роли прекрасного Аквамена.

По словам Вина Дизеля, на фильме "Форсаж 10" закончится основная мифология цикла. Намечен только еще "Форсаж 11". Причем две картины объединены сквозным сюжетом, в котором история Торетто получит логическое завершение.

И в обоих лентах главный злодей Момоа?

Как говорится: терзают смутные сомнения в правдоподобии этой истории.

Но — посмотрим. За 20 лет пока ни один из фильмов франшизы "Форсаж" не проваливался, хотя показатели ухудшались: больше 1 млрд долларов собрали только седьмая и восьмая часть.

Трейлер фильма "Форсаж X"

Миссия Кандагар / Kandahar

США, 2023, боевик, триллер

Премьера: 25 мая

В ролях: Джерард Батлер, Оливия-Мэй Барретт, Фахим Фазли

За последнее время чудесный Джерард Батлер ("300 спартанцев", "Голая правда") снялся в огромном количестве довольно посредственных боевиков, которые в лучшем случае собирают двойной бюджет, чтобы хотя бы выйти в ноль. Иногда они чуть лучше — как "Охота на воров" (2018), иногда чуть хуже — как "Крушение" (2023). Но в целом это только "крепкий боевичок", в то время как от такого классного актера все ждут нового прорыва. И уже заждались, потому что Джерард Батлер совершенно одинаков в этом ряде фильмов. Но не ниже, конечно, своего минимального уровня.

По сюжету Том Харрис, оперативник ЦРУ под прикрытием, застрял на вражеской территории Афганистана. Когда в результате утечки информации его личность и миссия становятся известными, он должен быстро найти способ выбраться и спасти своего афганского переводчика. Вместе им нужно добраться до точки эвакуации в Кандагаре, пока на них охотятся элитные военные отряды.

Трейлер фильма "Миссия Кандагар"

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