В Украине до сих пор популярен российский мультик "Маша и Медведь": почему его не запретили

Несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины украинские дети продолжают смотреть популярный российский мультик "Маша и Медведь". По словам нардепа Ярослава Юрчишина, его до сих пор не запретили, потому что ни один орган не вынес это решение на СНБО.

Об отсутствии санкций против российского мультфильма "Маша и Медведь" в Украине народный депутат от фракции "Голос", председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал в интервью "Телеграфу", опубликованном 15 декабря. По его словам, над запретом культурного продукта РФ сейчас работает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны, однако органа, который бы вынес на заседание решение о введении санкций, нет.

Юрчишин отметил, что ожидает официального представления от Службы безопасности Украины.

"Я очень надеюсь, что СБУ подаст на санкционирование", — сказал нардеп.

Відео дня

Он добавил, что Национальная полиция и Министерство культуры не инициировали представление от Кабинета министров, хотя и поддержали эту инициативу на словах.

"Мне очень обидно, что ни Нацполиция, ни Минкульт не инициировали представление со стороны Кабмина. Ну если они за, то, наверное, не на словах, а на деле стоит блокировать эту историю", — сказал Юрчишин.

"Маша и Медведь": какие угрозы несет российский мультик

Мультсериал "Маша и Медведь" от российской студии "Анимаккорд" не потерял популярности среди украинских детей даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Нардеп Ярослав Юрчишин 16 октября 2025 года сообщал, что полиция подтвердила связь мультфильма "Маша и Медведь" с РФ. Нардеп отмечал, что в нескольких эпизодах главная героиня появляется "в советской фуражке и шапке танкиста", и ее выходки всегда остаются безнаказанными, а издание The Times сравнивало Машу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В сентябре режиссер-мультипликатор, автор анимации "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж рассказывал, что поведение главной героини российского мультсериала "Маша и Медведь" может нести угрозу для детской психики. По его словам, копируя Машу, дети в 12-15 лет рискуют стать "нерегулируемыми подростками". При этом издание detector.media отмечало, что на YouTube российский канал "Маша и Медведь", адаптированный и переведенный под украинскую аудиторию, по состоянию на 2025 год имел более 800 млн просмотров. По подсчетам журналистов, за год россияне могли заработать на украинских зрителях 2,4 млн долларов.