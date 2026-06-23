Дует Anna Maria в центрі скандалу через слова про Крим: що відомо

Виступ скандального дуету сестер-близнючок Anna Maria (Анна та Марія Опанасюк) анонсували на концерті до Дня Конституції України.

Після цього в мережі знову почали обговорювати скандал, який розгорівся навколо сестер у 2019 році.

Скандал навколо Anna Maria

7 років тому Анна і Марія, які є уродженками окупованого Криму, в одному з інтерв'ю відмовились відповідати на запитання про окупацію півострова Росією.

"Ми не будемо говорити ті фрази, які ви очікуєте від нас почути… Сталося те, що там з'явилося два кордони — український та російський. І всі розумні люди зроблять висновки самі", — сказала одна із сестер, які брали участь у Нацвідборі на Євробачення 2019 року.

Тепер українці обурилися, що організатори заходу допустили співачок до виступу.

Дует Anna Maria Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях люди критикують участь Анни та Марії в концерті:

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"Це якийсь сюр, як цинічно і швидко перевзулись? Давайте надамо розголосу, хай ушльопують. А організатори, ви при своєму розумі?"

"Я їм так і не пробачила".

"Вони вже україночки. Співають для ЗСУ".

"На Євробачення Нацвідбір проходили колись, коли росія нам відібрала Крим, а їхня мати була там керівницею при окупаційній владі. І вони не могли визначитися, чий Крим".

Сестри Опанасюк згодом заявили про неправильне трактування їхнього скандального інтерв’ю: "Так, ми не сказали "так", і ми не сказали "ні". Але це ж не означає, що ми не визнали. Ми просто розуміємо, що в цьому випадку для людей важливе гасло, не має значення, що людина робить".

Наразі вони виступають для українських військових.

Зазначимо, що мати артисток Лариса Опанасюк 2014 року підтримала окупаційну російську владу після анексії Криму. Жінка залишилася там жити і навіть почала працювати на окупантів. Від 2014 до 2019 року зрадниця обіймала посаду "заступниці голови уряду" анексованого Криму. У 2023 році вона померла.

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