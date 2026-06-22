Осадча після "безкоштовної краси" оскандалилася порадами щодо харчування

Українська телеведуча Катерина Осадча вкотре за короткий час потрапила в скандал через поради щодо краси та здоровʼя.

Після шуму навколо "безкоштовної краси" дружина Юрія Горбунова почала розповідати публічно, як після 40 мати "фігуру модельної юності".

Катя Осадча про фігуру та харчування

За словами ведучої "Світського життя", вона має такі лайфхаки, випробувані часом:

1. Виключити усі продукти, які містять цукор, після 15:00.

2. Виключити усі продукти, які містять борошно.

3. Фізична активність.

4. Жодних перекусів між основними прийомами їжі.

5. Роздільне харчування.

Психологиня Олена Шпундра звернула увагу на пост зірки екрану, розкритикувавши його.

"Хочете фігуру модельної юності? Просто зачиніть холодильник на замок". Мене в цих порадах завжди цікавить одне: а навіщо жінці 40+ фігура підлітки? Жіноче тіло після 40 змінюється. Пологи, гормони, пременопауза, стрес, втома, життя — все це нормально впливає на зовнішність. І нормально дорослій жінці мати доросле тіло, а не виглядати як 14-річна дівчинка після трьох листків салату. Але роками нам продають РХП під виглядом "доглянутості". Героїновий шик — під виглядом "дисципліни навколо їжі — під виглядом "мотивації". І найсумніше, що це озвучують публічні жінки для аудиторії, де купа виснажених, тривожних, загнаних жінок", — написала Шпундра.

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Вона звернулася до Осадчої, Єфросиніної та Полякової зі словами, що "свої РХП і страх старіння краще лікувати з психотерапевтом. А не транслювати це мільйонам як норму".

Фото: Threads

Реакція мережі

Українці активно почали реагувати на слова Осадчої, критикуючи такі поради на публіку. Були й ті, хто став на захист Катерини:

"В юності, дякуючи цим "стандартам", я мала великий комплекс щодо своєї фігури (широкі бедра, великі груди). Тягнула на себе якісь туніки, аби закрити те все. І тільки вже дуже дорослою зрозуміла, що маю дуже жіночну фігуру. Коли бл*дь заборонять цю агресію до жінок і до того як вона "має" виглядати, на думку таких "експертів"?"

"Тому що гроші не пахнуть, і таким Катеринам не має діла, що вони віщають у маси, їй так хочеться здаватись лідеркою думок, але виходить очередний зашквар".

"Говорили б так про ожиріння, жахливу популяризацію сміттєвої їжі та відсутність культури харчування, як про струнку фігуру. А то перше — це демонізація їжі та бодипозитив, а струнке тіло та дисципліна — то РХП!"

"Катя, знов за рибу гроші? В мою модельну юність я важила 46 кг на зріст 175 см. Бо теж слухала отакі "корисні" поради. Я не хочу в це повертатися".

"Нащо жінкам 40+ тіло юності — неясно. Ну хіба якщо мозок так і не розвинувся, то да".

Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катерина Осадча каже, що її 23-річний син Ілля від політика Олега Поліщука планує повернутися в Україну після закінчення університету в США.

Осадча та Горбунов відсвяткували восьму річницю одруження.

Крім того, телеведуча з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у сукні українського бренду Balykina вартістю майже 64 тисячі гривень.