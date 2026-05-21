Катя Осадча зізналася, чи повернеться її 23-річний син в Україну (фото)

Українська телеведуча Катерина Осадча каже, що її 23-річний син Ілля від політика Олега Поліщука планує повернутися в Україну після закінчення університету в США.

Дружина Юрія Горбунова заявила про це в інтерв’ю Oboz.ua.

Син Осадчої повернеться в Україну

"Він завершує навчання, закінчує магістратуру і планує повертатися в Україну. Його напрямок – інформаційні технології, аналіз великих даних та штучний інтелект. Чи думав залишатися за кордоном? Він говорить про повернення, і я впевнена, що професіонали з такими знаннями потрібні Україні", — каже зірка екрану.

Щодо того, як часто Катерина бачиться з первістком, вона відповіла, що "з цим усе добре".

Катя Осадча із сином Фото: Instagram kosadcha

Діти від Горбунова

У шлюбі з Юрієм Горбуновим телеведуча народила двох синів — Івана та Данила. Вона каже, що наразі подружжя не готове до народження доньки.

"Мені здається, ми повинні бути свідомими батьками. Адже важливо не тільки народити дітей, а й поставити їх на ноги", — заявила Катя Осадча.

Молодші сини зірки екрану "абсолютно різні".

"Іван дуже активний, енергійний, йому все цікаво, він хоче все спробувати, постійно в русі. А Данило — спокійніший, більш посидючий. Навіть у дрібницях це видно: якщо Іван, наприклад, не любить вчити вірші, то Данило — навпаки, із задоволенням їх запам'ятовує і розповідає", — зізналася дружина Горбунова.

Катя Осадча та Юрій Горбунов із синами Фото: Instagram kosadcha

