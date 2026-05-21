Катя Осадчая призналась, вернется ли ее 23-летний сын в Украину (фото)
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая говорит, что ее 23-летний сын Илья от политика Олега Полищука планирует вернуться в Украину после окончания университета в США.
Супруга Юрия Горбунова заявила об этом в интервью Oboz.ua.
Сын Осадчей вернется в Украину
"Он завершает обучение, заканчивает магистратуру и планирует возвращаться в Украину. Его направление — информационные технологии, анализ больших данных и искусственный интеллект. Думал ли оставаться за границей? Он говорит о возвращении, и я уверена, что профессионалы с такими знаниями нужны Украине", — говорит звезда экрана.
Относительно того, как часто Екатерина видится с первенцем, она ответила, что "с этим все хорошо".
Дети от Горбунова
В браке с Юрием Горбуновым телеведущая родила двух сыновей — Ивана и Даниила. Она говорит, что сейчас супруги не готовы к рождению дочери.
"Мне кажется, мы должны быть сознательными родителями. Ведь важно не только родить детей, но и поставить их на ноги", — заявила Катя Осадчая.
Младшие сыновья звезды экрана "совершенно разные".
"Иван очень активный, энергичный, ему все интересно, он хочет все попробовать, постоянно в движении. А Даниил — более спокойный, более усидчивый. Даже в мелочах это видно: если Иван, например, не любит учить стихи, то Даниил — наоборот, с удовольствием их запоминает и рассказывает", — призналась жена Горбунова.
Кроме того, звезда экрана призналась, что перестала бояться взрывов. Супруга Юрия Горбунова рассказала, что не спускалась в укрытие, а "пулеметные очереди" слушала, лежа прямо в постели.