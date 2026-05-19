Екатерина Осадчая похвасталась в Каннах платьем за почти 64 тысячи гривен (фото)

Украинская телеведущая появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Для светского выхода она выбрала эффектное платье от украинского бренда Balykina Brand стоимостью почти 64 тысячи гривен.

Звезда экрана Екатерина Осадчая поразила образом во Франции. Телеведущая посетила 79-й Каннский кинофестиваль, который проходит на Лазурном побережье. Звезда поделилась кадрами своего образа в соцсетях.

Катя Осадчая в Каннах Фото: Instagram

Для появления на публике Осадчая выбрала темное вечернее платье без бретелек от украинского бренда Balykina Brand. Наряд был украшен крупными блестящими элементами, напоминающими лепестки, а дополнили образ сдержанные украшения и элегантная прическа.

Известно, что стоимость платья составляет 63 800 гривен.

Важно

"Элитные уклонисты": украинцы возмущены из-за фото Горбунова и Монатика (обновлено)

В этом году Каннский кинофестиваль проходит с 12 по 23 мая. Кроме громких премьер и выходов знаменитостей, событие стало важным и для украинского кинематографа.

Відео дня

В рамках фестиваля режиссер Жанна Озирна получила награду Build Your Dream Award за дебютный фильм "Медовый месяц" и грант на развитие новых проектов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали восьмую годовщину бракосочетания. Пара поделилась подробностями спонтанной росписи и архивными кадрами.

Осадчая призналась, что перестала бояться взрывов. Жена Юрия Горбунова рассказала, что не спускалась в укрытие, а "пулеметные очереди" слушала, лежа прямо в постели.

Кроме того, Фокус писал о редких кадрах всех трех сыновей Кати Осадчей.