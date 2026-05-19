Катерина Осадча похизувалась в Каннах сукнею за майже 64 тисячі гривень (фото)

Українська телеведуча з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Для світського виходу вона обрала ефектну сукню від українського бренду Balykina Brand вартістю майже 64 тисячі гривень.

Зірка екрану Катерина Осадча вразила образом у Франції. Телеведуча відвідала 79-й Каннський кінофестиваль, який проходить на Лазуровому узбережжі. Зірка поділилася кадрами свого образу в соцмережах.

Для появи на публіці Осадча обрала темну вечірню сукню без бретелей від українського бренду Balykina Brand. Вбрання було оздоблене великими блискучими елементами, що нагадували пелюстки, а доповнили образ стримані прикраси та елегантна зачіска.

Відомо, що вартість сукні становить 63 800 гривень.

Цього року Каннський кінофестиваль триває з 12 до 23 травня. Окрім гучних прем’єр та виходів знаменитостей, подія стала важливою і для українського кінематографа.

У межах фестивалю режисерка Жанна Озірна отримала нагороду Build Your Dream Award за дебютний фільм "Медовий місяць" та грант на розвиток нових проєктів.

