"Чергова лицемірка": Осадча нарвалася на критику після порад про красу та гроші

Українська телеведуча Катя Осадча відреагувала на слова співачки Злати Огнєвіч в останньому інтервʼю про секрети краси. Артистка визнала, що в них з Тіною Кароль "просто є гроші".

Натомість Осадча дала свої поради, як виглядати гарно і без коштів (бігати біля дому, не піддавати шкіру впливу сонця, висипатися, добре харчуватися тощо). Втім, українці побачили в словах телеведучої лише лицемірство. Відповідні дописи вони активно залишають у Threads.

Осадчу розкритикували

Зокрема, користувачка під ніком valentynaakssy зазначила, що українкам під час війни доводиться мати справу з багатьма домашніми обовʼязками і вони банально не мають часу на себе.

"Шановна пані Осадча, щоб зоставатися молодою потрібен час на себе. Скільки жінок в країні припозвзають після роботи, а вдома ще діти, яких треба покормити і уроки з ними зробити? Кажете, просто вийти і побігати їм треба? І не здохнути від втоми. Скільки жінок можуть дозволити няню для дитини? Про домашню робітницю просто мовчу… Тож час. І щоб його мати на себе — потрібні гроші. Ну а там вже можеш і побігати і на масажах полежати. І в камеру повчити інших, як безкоштовно бути красивою", — написала користувачка мережі.

Осадчу звинуватили в лицемірстві

Реакція мережі

У коментарях українці також критикують слова Осадчої, звинувачуючи її в нещирості:

"І це сидить каже людина, з повним мейком, і при повному параді, витративши на ці збори 2 години. Як вони всі задовбали. Злату лише більше стали поважати за правду, на фоні решти тупих висловлювань".

"А лоб не рухається у неї теж безкоштовно?"

"Чи зможе пані Осадча підтвердити, що вона ніколи не користувалась послугами косметологів і стан її шкіри (а їй давно вже не 30 років) це лише ті безкоштовні засоби догляду, про які вона каже?"

"Я мама дівчинки підлітка — то всі "безкоштовно" в мене Х2. Два безкоштовні манікюри, два безкоштовні комплекти косметики, 200$ на безкоштовні вітаміни щомісяця. Безкоштовні шампуні/маски/спреї для довгого волосся. Безкоштовне повноцінне харчування з корисними жирами. Про "безкоштовного стоматолога" писати ? Чи вже досить. Просто фу. Не люблю лицемірство".

"То чергова лицемірка, в якої все безкоштовно, тільки на неї ще й купа людей працює, щоб на це одне відео зібрати образ. А Злата правду сказала, і цим лицеміркам видно добре пече та правда".

