Осадча показала свого підрослого сина від Горбунова (фото)

Українська телеведуча Катя Осадча публічно привітала з 9-м днем народження свого середнього сина Івана. Хлопчик став первістком для Юрія Горбунова.

В Instagram зіркові батьки ніжно звернулися до іменинника, показавши його свіжі та архівні кадри. Іван народився у 2017 році.

Сину Осадчої і Горбунова — 9

Осадча показала, як Іван виріс. На кадрах видно, як він плаває, проводить час з меншим братиком, батьками.

"Нашому Івасику сьогодні 9! Ніби вчора народився, а вже 9. Наш хлопчик дорослий, будь щасливим, а все решта вивчимо і зробимо разом! Любимо тебе наш Івасик і завжди поруч", — підписала кадри Катерина.

Син Осадчої і Горбунова Фото: Katya Osadcha/Instagram

Син Осадчої і Горбунова Іван Фото: Katya Osadcha/Instagram

Сини Каті Осадчої і Юрія Горбунова Фото: Katya Osadcha/Instagram

Катя Осадча із сином Фото: Katya Osadcha/Instagram

Тим часом Юрій Горбунов зізнався, що все життя чекав на первістка та дуже ним пишається.

"З Днем народження, наш солодкий хлопчик. Наш Івасик. Таткова гордість і надія! 9 років! Ти знаєш,я тебе все життя чекав. І це правда. Безмежно тебе люблю! Рости здоровий, щасливий, в мирній Україні! Твої тато і мама", — написав актор та продюсер.

Особисте Осадчої

Окрім Івана, Юрій Горбунов та Катя Осадча виховують 4-річного сина Данила. Подружжя уклало шлюб у 2017 році. Первістка зіркові батьки тривалий час не показували публіці.

В Осадчої також є син Ілля від першого шлюбу. Юнак наразі навчається у США та час від часу бачиться з мамою та своїми маленькими братиками.

