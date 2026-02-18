Осадчая показала своего подросшего сына от Горбунова (фото)

Украинская телеведущая Катя Осадчая публично поздравила с 9-м днем рождения своего среднего сына Ивана. Мальчик стал первенцем для Юрия Горбунова.

В Instagram звездные родители нежно обратились к имениннику, показав его свежие и архивные кадры. Иван родился в 2017 году.

Сыну Осадчей и Горбунова — 9

Осадчая показала, как Иван вырос. На кадрах видно, как он плавает, проводит время с младшим братиком, родителями.

"Нашему Ивасику сегодня 9! Будто вчера родился, а уже 9. Наш мальчик взрослый, будь счастливым, а все остальное выучим и сделаем вместе! Любим тебя наш Ивасик и всегда рядом", — подписала кадры Екатерина.

Сын Осадчей и Горбунова Фото: Katya Osadcha/Instagram

Сын Осадчей и Горбунова Иван Фото: Katya Osadcha/Instagram

Сыновья Кати Осадчей и Юрия Горбунова Фото: Katya Osadcha/Instagram

Катя Осадчая с сыном Фото: Katya Osadcha/Instagram

Между тем Юрий Горбунов признался, что всю жизнь ждал первенца и очень им гордится.

"С Днем рождения, наш сладкий мальчик. Наш Ивасик. Папина гордость и надежда! 9 лет! Ты знаешь, я тебя всю жизнь ждал. И это правда. Безгранично тебя люблю! Расти здоровым, счастливым, в мирной Украине! Твои папа и мама", — написал актер и продюсер.

Личное Осадчей

Кроме Ивана, Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают 4-летнего сына Даниила. Супруги заключили брак в 2017 году. Первенца звездные родители долгое время не показывали публике.

У Осадчей также есть сын Илья от первого брака. Юноша сейчас учится в США и время от времени видится с мамой и своими маленькими братиками.

