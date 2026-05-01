"Очередная лицемерка": Осадчая нарвалась на критику после советов о красоте и деньгах

Украинская телеведущая Катя Осадчая отреагировала на слова певицы Златы Огневич в последнем интервью о секретах красоты. Артистка признала, что у них с Тиной Кароль "просто есть деньги".

Осадчая дала свои советы, как выглядеть хорошо и без средств (бегать возле дома, не подвергать кожу воздействию солнца, высыпаться, хорошо питаться и т.д.). Впрочем, украинцы увидели в словах телеведущей только лицемерие. Соответствующие посты они активно оставляют в Threads.

Осадчую раскритиковали

В частности, пользовательница под ником valentynaakssy отметила, что украинкам во время войны приходится иметь дело со многими домашними обязанностями и у них банально нет времени на себя.

"Уважаемая госпожа Осадчая, чтобы оставаться молодой нужно время на себя. Сколько женщин в стране припозвзают после работы, а дома еще дети, которых надо покормить и уроки с ними сделать? Говорите, просто выйти и побегать им надо? И не сдохнуть от усталости. Сколько женщин могут позволить няню для ребенка? О домашней работнице просто молчу... Так что время. И чтобы его иметь на себя — нужны деньги. Ну а там уже можешь и побегать и на массажах полежать. И в камеру поучить других, как бесплатно быть красивой", — написала пользовательница сети.

Осадчую обвинили в лицемерии Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы также критикуют слова Осадчей, обвиняя ее в неискренности:

"И это сидит говорит человек, с полным мейком, и при полном параде, потратив на эти сборы 2 часа. Как они все задолбали. Злату лишь больше стали уважать за правду, на фоне остальных тупых высказываний".

"А лоб не двигается у нее тоже бесплатно?"

"Сможет ли госпожа Осадчая подтвердить, что она никогда не пользовалась услугами косметологов и состояние ее кожи (а ей давно уже не 30 лет) это только те бесплатные средства ухода, о которых она говорит?"

"Я мама девочки подростка — то все "бесплатно" у меня Х2. Два бесплатных маникюра, два бесплатных комплекта косметики, 200$ на бесплатные витамины ежемесячно. Бесплатные шампуни/маски/спреи для длинных волос. Бесплатное полноценное питание с полезными жирами. Про "бесплатного стоматолога" писать? Или уже достаточно. Просто фу. Не люблю лицемерие".

"То очередная лицемерка, у которой все бесплатно, только на нее еще и куча людей работает, чтобы на это одно видео собрать образ. А Злата правду сказала, и этим лицемерам видно хорошо печет та правда".

