Известная украинская певица призналась, что пыталась покончить с жизнью
Злата Огневич откровенно рассказала об одном из самых сложных периодов в своей жизни. Артистка призналась, что когда-то переживала настолько глубокий кризис, что даже думала о самоубийстве.
Об этом представительница Украины на Евровидении-2013 рассказала в интервью Ева Коршик. По словам Огневич, ей пришлось пройти через серьезные эмоциональные потрясения, прежде чем она смогла вновь ощутить внутреннюю силу и гармонию.
Певица вспомнила, что в один из переломных моментов потеряла смысл жизни. Она отметила, что внешне пыталась выглядеть спокойной и отвечала близким, что с ней все хорошо, хотя на самом деле переживала глубокий внутренний кризис.
Огневич подчеркнула, что подобные состояния могут оставаться незаметными для окружающих. Она призвала людей внимательнее относиться к близким, ведь даже за внешним благополучием может скрываться длительная депрессия.
Артистка также поделилась, что впоследствии осознала, насколько болезненными могли бы быть последствия ее поступка для родных. После пережитого она иначе посмотрела на жизнь — признается, что начала больше ценить простые вещи и чувствовать мир ярче.
"Это было много снотворного. Первая мысль — разочарование: "Я еще жива". И следующая мысль: "Какой ужас мог бы произойти." Дальше пришла мысль о близких. Я проснулась под утро. Когда вышла на улицу, ходила и улыбалась солнцу, миру, людям. Я видела все в ярких цветах", — поделилась Огневич.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Злата Огневич рассказала, какие у нее отношения с Тиной Кароль.
- Певица вспомнила легендарный рекламный хит, который в свое время добавил ей немало поклонников. Впрочем, многие думали, что песню исполняет Ани Лорак.
Кроме того, Фокус рассказывал, что известно об участии Огневич в Евровидении, ее личной жизни и депутатской деятельности.