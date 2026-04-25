Известная украинская певица призналась, что пыталась покончить с жизнью

Злата Огневич откровенно рассказала об одном из самых сложных периодов в своей жизни. Артистка призналась, что когда-то переживала настолько глубокий кризис, что даже думала о самоубийстве.

Об этом представительница Украины на Евровидении-2013 рассказала в интервью Ева Коршик. По словам Огневич, ей пришлось пройти через серьезные эмоциональные потрясения, прежде чем она смогла вновь ощутить внутреннюю силу и гармонию.

Певица вспомнила, что в один из переломных моментов потеряла смысл жизни. Она отметила, что внешне пыталась выглядеть спокойной и отвечала близким, что с ней все хорошо, хотя на самом деле переживала глубокий внутренний кризис.

Огневич подчеркнула, что подобные состояния могут оставаться незаметными для окружающих. Она призвала людей внимательнее относиться к близким, ведь даже за внешним благополучием может скрываться длительная депрессия.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Артистка также поделилась, что впоследствии осознала, насколько болезненными могли бы быть последствия ее поступка для родных. После пережитого она иначе посмотрела на жизнь — признается, что начала больше ценить простые вещи и чувствовать мир ярче.

"Это было много снотворного. Первая мысль — разочарование: "Я еще жива". И следующая мысль: "Какой ужас мог бы произойти." Дальше пришла мысль о близких. Я проснулась под утро. Когда вышла на улицу, ходила и улыбалась солнцу, миру, людям. Я видела все в ярких цветах", — поделилась Огневич.

