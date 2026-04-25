Відома українська співачка зізналась, що намагалась покінчити з життям

Злата Огнєвіч відверто розповіла про один із найскладніших періодів у своєму житті. Артистка зізналася, що колись переживала настільки глибоку кризу, що навіть думала про самогубство.

Про це представниця України на Євробаченні-2013 розповіла в інтерв’ю Єва Коршик. За словами Огнєвіч, їй довелося пройти через серйозні емоційні потрясіння, перш ніж вона змогла знову відчути внутрішню силу та гармонію.

Співачка пригадала, що в один із переломних моментів втратила сенс життя. Вона зазначила, що зовні намагалася виглядати спокійною та відповідала близьким, що з нею все добре, хоча насправді переживала глибоку внутрішню кризу.

Огнєвіч наголосила, що подібні стани можуть залишатися непомітними для оточення. Вона закликала людей уважніше ставитися до близьких, адже навіть за зовнішнім благополуччям може ховатися тривала депресія.

Відео дня

Злата Огнєвіч намагалась покінчити з життям

Артистка також поділилася, що згодом усвідомила, наскільки болісними могли б бути наслідки її вчинку для рідних. Після пережитого вона інакше подивилася на життя — зізнається, що почала більше цінувати прості речі та відчувати світ яскравіше.

"Це було багато снодійного. Перша думка – розчарування: "Я ще жива". І наступна думка: "Який жах міг би статися." Далі прийшла думка про близьких. Я прокинулася під ранок. Коли вийшла на вулицю, ходила і посміхалася сонцю, світу, людям. Я бачила все в яскравих кольорах", – поділилась Огнєвіч.

