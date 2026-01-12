Златі Огнєвіч — 40. Що відомо про її особисте життя та тріумф на Євробаченні (фото, відео)

Злата Огнєвіч (ім'я при народженні — Інна Леонідівна Бордюг) народилася 12 січня 1986 року начебто в російському Мурманську, але є нюанс. Сьогодні їй виповнюється 40 років.

Злата Огнєвіч: де народилася насправді

Злата народилася в сім'ї військового хірурга Леоніда Бордюга та педагогині Галини Бордюг. І довгий час вважалося, що співачка зʼявилася на світ у Мурманську. Лише 15 лютого 2023 року в інтерв'ю вона заявила, що насправді народилася в Кривому Розі, а офіційним місцем народження було вписане місто Мурманськ, бо її батько там проходив військову службу.

У 2010 році вийшла перша сольна пісня Злати Огнєвіч "Остров любви".

Злата Огнєвіч Фото: zlata.ognevich\Instagram

Зокрема, Огнєвіч стала голосом рекламної кампанії ТМ "Корона" з піснею "Пристрасть".

Злата Огнєвіч Фото: zlata.ognevich\Instagram

Євробачення

У грудні 2012 року артистка перемогла в Національному відборі з піснею Gravity та у травні 2013 року представила Україну на 58-му пісенному конкурсі Євробачення у Мальме, де посіла третє місце.

А на сцену її виніс велетень.

Злата Огнєвіч на Євробаченні

Цікаві факти

У 2018 році Огнєвіч у парі з Дмитром Жуком стала учасницею шоу "Танці з зірками" на телеканалі 1+1. Втім, у другому ефірі згідно з результатами голосування пара покинула шоу.

У 2021 році артистка стала героїнею шоу "Холостячка-2". У фіналі вона обрала Андрія Задворного, і після проєкту вони навіть деякий час жили разом, але стосунки не склалися.

10 листопада 2014 року Злата успішно балотувалася до Верховної Ради України VIII скликання за списком Радикальної партії Олега Ляшка. Через рік заявила з трибуни ВР про те, що складає повноваження народного депутата України.

Злата Огнєвіч Фото: zlata.ognevich\Instagram

Особисте життя

Іменинниця не афішує своє особисте життя і намагається тримати романтичні стосунки подалі від уваги публіки. Вона не була офіційно одружена і не має дітей.

У 2025 році в Огнєвіч запитували про стосунки, і вона казала, що в її житті є увага чоловіків, і її серце "частково зайняте", але деталі не уточнювала.

