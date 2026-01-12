Злате Огневич — 40. Что известно о ее личной жизни и триумфе на Евровидении (фото, видео)

Злата Огневич (имя при рождении — Инна Леонидовна Бордюг) родилась 12 января 1986 года вроде бы в российском Мурманске, но есть нюанс. Сегодня ей исполняется 40 лет.

Злата Огневич: где родилась на самом деле

Злата родилась в семье военного хирурга Леонида Бордюга и педагога Галины Бордюг. И долгое время считалось, что певица появилась на свет в Мурманске. Лишь 15 февраля 2023 года в интервью она заявила, что на самом деле родилась в Кривом Роге, а официальным местом рождения был вписан город Мурманск, потому что ее отец там проходил военную службу.

В 2010 году вышла первая сольная песня Златы Огневич "Остров любви".

В частности, Огневич стала голосом рекламной кампании ТМ "Корона" с песней "Страсть".

Евровидение

В декабре 2012 года артистка победила в Национальном отборе с песней Gravity и в мае 2013 года представила Украину на 58-м песенном конкурсе Евровидение в Мальме, где заняла третье место.

А на сцену ее вынес великан.

Интересные факты

В 2018 году Огневич в паре с Дмитрием Жуком стала участницей шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1. Впрочем, во втором эфире согласно результатам голосования пара покинула шоу.

В 2021 году артистка стала героиней шоу "Холостячка-2". В финале она выбрала Андрея Задворного, и после проекта они даже некоторое время жили вместе, но отношения не сложились.

10 ноября 2014 года Злата успешно баллотировалась в Верховную Раду Украины VIII созыва по списку Радикальной партии Олега Ляшко. Через год заявила с трибуны ВР о том, что слагает полномочия народного депутата Украины.

Личная жизнь

Именинница не афиширует свою личную жизнь и старается держать романтические отношения подальше от внимания публики. Она не была официально замужем и не имеет детей.

В 2025 году у Огневич спрашивали об отношениях, и она говорила, что в ее жизни есть внимание мужчин, и ее сердце "частично занято", но детали не уточняла.

