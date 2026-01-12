Злате Огневич — 40. Что известно о ее личной жизни и триумфе на Евровидении (фото, видео)
Злата Огневич (имя при рождении — Инна Леонидовна Бордюг) родилась 12 января 1986 года вроде бы в российском Мурманске, но есть нюанс. Сегодня ей исполняется 40 лет.
Фокус по этому случаю рассказывает, что известно об участии в Евровидении, личной жизни и депутатской деятельности именинницы.
Злата Огневич: где родилась на самом деле
Злата родилась в семье военного хирурга Леонида Бордюга и педагога Галины Бордюг. И долгое время считалось, что певица появилась на свет в Мурманске. Лишь 15 февраля 2023 года в интервью она заявила, что на самом деле родилась в Кривом Роге, а официальным местом рождения был вписан город Мурманск, потому что ее отец там проходил военную службу.
В 2010 году вышла первая сольная песня Златы Огневич "Остров любви".
В частности, Огневич стала голосом рекламной кампании ТМ "Корона" с песней "Страсть".
Евровидение
В декабре 2012 года артистка победила в Национальном отборе с песней Gravity и в мае 2013 года представила Украину на 58-м песенном конкурсе Евровидение в Мальме, где заняла третье место.
А на сцену ее вынес великан.
Интересные факты
В 2018 году Огневич в паре с Дмитрием Жуком стала участницей шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1. Впрочем, во втором эфире согласно результатам голосования пара покинула шоу.
В 2021 году артистка стала героиней шоу "Холостячка-2". В финале она выбрала Андрея Задворного, и после проекта они даже некоторое время жили вместе, но отношения не сложились.
10 ноября 2014 года Злата успешно баллотировалась в Верховную Раду Украины VIII созыва по списку Радикальной партии Олега Ляшко. Через год заявила с трибуны ВР о том, что слагает полномочия народного депутата Украины.
Личная жизнь
Именинница не афиширует свою личную жизнь и старается держать романтические отношения подальше от внимания публики. Она не была официально замужем и не имеет детей.
В 2025 году у Огневич спрашивали об отношениях, и она говорила, что в ее жизни есть внимание мужчин, и ее сердце "частично занято", но детали не уточняла.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Евгений Клопотенко ответил на слухи о романе со Златой Огневич.
- Певица вспомнила легендарный рекламный хит, который в свое время добавил ей немало поклонников. Впрочем, многие думали, что песню исполняет Ани Лорак.
Кроме того, Огневич публично прокомментировала отношения с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, с которым несколько лет назад ей приписывали роман.