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Осадчая после "бесплатной красоты" оскандалилась советами по питанию

Катя Осадчая вызвала скандал своими советами по питанию
Катя Осадчая | Фото: Katya Osadcha/Instagram

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в очередной раз за короткий промежуток времени оказалась в центре скандала из-за советов по красоте и здоровью.

После шума вокруг "бесплатной красоты" жена Юрия Горбунова стала публично рассказывать, как после 40 лет сохранить "фигуру модельной юности".

Катя Осадчая о фигуре и питании

По словам ведущей программы "Светская жизнь", у неё есть следующие проверенные временем лайфхаки:

  • 1. Исключить все продукты, содержащие сахар, после 15:00.
  • 2. Исключить все продукты, содержащие муку.
  • 3. Физическая активность.
  • 4. Никаких перекусов между основными приёмами пищи.
  • 5. Раздельное питание.

Психолог Елена Шпундра обратила внимание на пост кинозвезды и подвергла его критике.

"Хотите фигуру юной модели? Просто заприте холодильник на замок". Меня в таких советах всегда интересует одно: а зачем женщине за 40 фигура подростка? Женское тело после 40 меняется. Роды, гормоны, пременопауза, стресс, усталость, жизнь — всё это естественным образом влияет на внешность. И нормально, когда у взрослой женщины взрослое тело, а не выглядеть как 14-летняя девочка после трёх листьев салата. Но годами нам продают РХП под видом "ухоженности". Героиновый шик — под видом "дисциплины в еде" — под видом "мотивации". И самое печальное, что об этом говорят публичные женщины для аудитории, в которой полно истощённых, тревожных, загонённых женщин", — написала Шпундра.

Відео дня

Она обратилась к Осадчей, Ефросининой и Поляковой со словами, что "свои РХП и страх старения лучше лечить у психотерапевта, а не транслировать это миллионам как норму".

Фото: Threads

Реакция сети

Украинцы активно отреагировали на слова Осадчей, раскритиковав подобные советы, высказанные публично. Были и те, кто встал на защиту Екатерины:

  • "В юности, благодаря этим "стандартам", у меня был сильный комплекс по поводу своей фигуры (широкие бедра, большая грудь). Надевала на себя какие-то туники, чтобы всё это скрыть. И только став совсем взрослой, поняла, что у меня очень женственная фигура. Когда, бл*дь, запретят эту агрессию по отношению к женщинам и к тому, как она "должна" выглядеть, по мнению таких "экспертов"?"
  • "Потому что деньги не пахнут, и таким Екатеринам плевать на то, что они транслируют в массы; ей так хочется казаться лидером мнений, но получается очередной провал".
  • "Говорили бы так об ожирении, ужасной популяризации мусорной еды и отсутствии культуры питания, как о стройной фигуре. А то первое — это демонизация еды и бодипозитив, а стройное тело и дисциплина — это РХП!"
  • "Катя, опять за рыбу деньги? В мою модельную юность я весила 46 кг при росте 175 см. Потому что тоже слушала вот такие "полезные" советы. Я не хочу к этому возвращаться".
  • "Зачем женщинам 40+ тело юности — непонятно. Ну разве что если мозг так и не развился, то да".
Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, телеведущая появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в платье украинского бренда Balykina стоимостью почти 64 тысячи гривен.