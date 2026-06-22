Осадчая после "бесплатной красоты" оскандалилась советами по питанию

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в очередной раз за короткий промежуток времени оказалась в центре скандала из-за советов по красоте и здоровью.

После шума вокруг "бесплатной красоты" жена Юрия Горбунова стала публично рассказывать, как после 40 лет сохранить "фигуру модельной юности".

Катя Осадчая о фигуре и питании

По словам ведущей программы "Светская жизнь", у неё есть следующие проверенные временем лайфхаки:

1. Исключить все продукты, содержащие сахар, после 15:00.

2. Исключить все продукты, содержащие муку.

3. Физическая активность.

4. Никаких перекусов между основными приёмами пищи.

5. Раздельное питание.

Психолог Елена Шпундра обратила внимание на пост кинозвезды и подвергла его критике.

"Хотите фигуру юной модели? Просто заприте холодильник на замок". Меня в таких советах всегда интересует одно: а зачем женщине за 40 фигура подростка? Женское тело после 40 меняется. Роды, гормоны, пременопауза, стресс, усталость, жизнь — всё это естественным образом влияет на внешность. И нормально, когда у взрослой женщины взрослое тело, а не выглядеть как 14-летняя девочка после трёх листьев салата. Но годами нам продают РХП под видом "ухоженности". Героиновый шик — под видом "дисциплины в еде" — под видом "мотивации". И самое печальное, что об этом говорят публичные женщины для аудитории, в которой полно истощённых, тревожных, загонённых женщин", — написала Шпундра.

Відео дня

Она обратилась к Осадчей, Ефросининой и Поляковой со словами, что "свои РХП и страх старения лучше лечить у психотерапевта, а не транслировать это миллионам как норму".

Фото: Threads

Реакция сети

Украинцы активно отреагировали на слова Осадчей, раскритиковав подобные советы, высказанные публично. Были и те, кто встал на защиту Екатерины:

"В юности, благодаря этим "стандартам", у меня был сильный комплекс по поводу своей фигуры (широкие бедра, большая грудь). Надевала на себя какие-то туники, чтобы всё это скрыть. И только став совсем взрослой, поняла, что у меня очень женственная фигура. Когда, бл*дь, запретят эту агрессию по отношению к женщинам и к тому, как она "должна" выглядеть, по мнению таких "экспертов"?"

"Потому что деньги не пахнут, и таким Екатеринам плевать на то, что они транслируют в массы; ей так хочется казаться лидером мнений, но получается очередной провал".

"Говорили бы так об ожирении, ужасной популяризации мусорной еды и отсутствии культуры питания, как о стройной фигуре. А то первое — это демонизация еды и бодипозитив, а стройное тело и дисциплина — это РХП!"

"Катя, опять за рыбу деньги? В мою модельную юность я весила 46 кг при росте 175 см. Потому что тоже слушала вот такие "полезные" советы. Я не хочу к этому возвращаться".

"Зачем женщинам 40+ тело юности — непонятно. Ну разве что если мозг так и не развился, то да".

Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Осадчая говорит, что её 23-летний сын Илья от политика Олега Полищука планирует вернуться в Украину после окончания университета в США.

Осадчая и Горбунов отпраздновали восьмую годовщину свадьбы.

Кроме того, телеведущая появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в платье украинского бренда Balykina стоимостью почти 64 тысячи гривен.