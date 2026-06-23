Дуэт Anna Maria оказался в центре скандала из-за высказываний о Крыме: что известно
Выступление скандального дуэта сестер-близнецов Anna Maria (Анна и Мария Опанасюк) было анонсировано на концерте, посвященном Дню Конституции Украины.
После этого в сети вновь заговорили о скандале, разразившемся вокруг сестер в 2019 году.
Скандал вокруг Anna Maria
7 лет назад Анна и Мария, уроженки Крыма, в одном из интервью отказались отвечать на вопросы об оккупации полуострова Россией.
"Мы не будем произносить те фразы, которые вы ожидаете услышать от нас… Произошло так, что там появились две границы — украинская и российская. И все разумные люди сделают выводы сами", — сказала одна из сестер, участвовавших в национальном отборе на Евровидение 2019 года.
Теперь украинцы возмутились тем, что организаторы мероприятия допустили певиц к выступлению.
Реакция сети
В комментариях люди критикуют участие Анны и Марии в концерте:
- "Это какой-то сюр — как цинично и быстро они переметнулись? Давайте поднимем шум, пусть ушлепуют. А организаторы, вы в себе?"
- "Я им так и не простила".
- "Они уже украиночки. Поют для ВСУ".
- "Нацотбор на Евровидение проходил когда-то, когда Россия отобрала у нас Крым, а их мать была там руководительницей при оккупационной власти. И они не могли определиться, чей Крым".
Сестры Опанасюк позже заявили о неверной интерпретации их скандального интервью: "Да, мы не сказали "да", и мы не сказали "нет". Но это же не значит, что мы не признали. Мы просто понимаем, что в данном случае для людей важен лозунг, неважно, что человек делает".
В настоящее время они выступают перед украинскими военными.
Отметим, что мать артисток Лариса Опанасюк в 2014 году поддержала оккупационные российские власти после аннексии Крыма. Женщина осталась там жить и даже начала работать на оккупантов. С 2014 по 2019 год предательница занимала должность "заместителя главы правительства" аннексированного Крыма. В 2023 году она скончалась.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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Кроме того, Мартыновская в том же скандальном интервью Ефросининой заговорила об использовании "игрушек для взрослых" женами военнослужащих.