Дуэт Anna Maria оказался в центре скандала из-за высказываний о Крыме: что известно

Выступление скандального дуэта сестер-близнецов Anna Maria (Анна и Мария Опанасюк) было анонсировано на концерте, посвященном Дню Конституции Украины.

После этого в сети вновь заговорили о скандале, разразившемся вокруг сестер в 2019 году.

Скандал вокруг Anna Maria

7 лет назад Анна и Мария, уроженки Крыма, в одном из интервью отказались отвечать на вопросы об оккупации полуострова Россией.

"Мы не будем произносить те фразы, которые вы ожидаете услышать от нас… Произошло так, что там появились две границы — украинская и российская. И все разумные люди сделают выводы сами", — сказала одна из сестер, участвовавших в национальном отборе на Евровидение 2019 года.

Теперь украинцы возмутились тем, что организаторы мероприятия допустили певиц к выступлению.

Дуэт Anna Maria Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях люди критикуют участие Анны и Марии в концерте:

Відео дня

"Это какой-то сюр — как цинично и быстро они переметнулись? Давайте поднимем шум, пусть ушлепуют. А организаторы, вы в себе?"

"Я им так и не простила".

"Они уже украиночки. Поют для ВСУ".

"Нацотбор на Евровидение проходил когда-то, когда Россия отобрала у нас Крым, а их мать была там руководительницей при оккупационной власти. И они не могли определиться, чей Крым".

Сестры Опанасюк позже заявили о неверной интерпретации их скандального интервью: "Да, мы не сказали "да", и мы не сказали "нет". Но это же не значит, что мы не признали. Мы просто понимаем, что в данном случае для людей важен лозунг, неважно, что человек делает".

В настоящее время они выступают перед украинскими военными.

Отметим, что мать артисток Лариса Опанасюк в 2014 году поддержала оккупационные российские власти после аннексии Крыма. Женщина осталась там жить и даже начала работать на оккупантов. С 2014 по 2019 год предательница занимала должность "заместителя главы правительства" аннексированного Крыма. В 2023 году она скончалась.

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