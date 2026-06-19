"Много об этом думала": Ефросинина заговорила о скандале с Мартыновской
Украинская телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на скандал вокруг интервью шеф-повара Ольги Мартыновской, в котором та рассказала о жестоком обращении с животными в детстве.
Интервьюерша, которая также подверглась волне возмущения со стороны украинцев из-за своей реакции с улыбкой на лице, опубликовала заявление в Threads почти через неделю после скандала.
Ефросинина о скандале с Мартыновской
"Друзья, я внимательно прочитала все ваши замечания по поводу интервью с Ольгой и много об этом думала. Я признаю, что допустила несколько ошибок, которые сразу не осознала: первая — во время разговора я не прервала Ольгу достаточно решительно и не подчеркнула, что так обращаться с животными недопустимо. Это нужно было сделать сразу", — написала Мария.
Второй ошибкой она считает то, что в опубликованном интервью остался этот фрагмент.
"Третье — мы вырезали это после первых откликов, но до этого дали некорректное объяснение. И четвёртое — мой комментарий, использование гипербол и прочего тоже были далеки от реального понимания проблемы", — добавила телеведущая.
Ефросинина подчеркнула, что четко осознает и признает свое неправильное поведение: "Я искренне прошу прощения за свои ошибки".
Реакция сети
В комментариях украинцы в очередной раз раскритиковали интервьюершу. Не обошлось и без шуток об обстреле Москвы 18 июня:
- "Маша, не до вас, Москву бомбят, не замусоривайте ленту".
- "Нет, нет, нет, всё супер! Вы на сто процентов показали, какие вы на самом деле ур*ды".
- "Вы так же хохотали над её словами. Слушали и с улыбкой продолжали общаться".
- "Маша, мы вас и до этого не любили. А тут вы просто ещё вишенку на тортик добавили".
- "Если очевидное становится очевидным только после общественного возмущения, то вопрос не только в ошибках коммуникации".
- "Маша, вас не любят не из-за ошибок, а из-за тотальной неискренности. Вы переигрываете! Постоянно и везде. Каждое ваше появление в СМИ — вы неискренни. Зритель вам не верит".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ольга Мартыновская в том самом скандальном интервью Маше Ефросининой заговорила об использовании "игрушек для взрослых" женами военных.
- Телеканал СТБ, а именно шоу "МастерШеф", подвергся шквалу критики не только после скандала с Мартыновской, но и из-за воспоминаний о 2016 году, когда на проекте убивали змей.
Кроме того, блогер bbarvinook иронично "прокомментировал" интервью звезды "МастерШефа" Ефросининой.