"Багато над цим думала": Єфросиніна заговорила про скандал з Мартиновською
Українська телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на скандал навколо інтервʼю шеф-кухарки Ольги Мартиновської, у якому та розповіла про знущання з тварин у дитинстві.
Інтервʼюерка, яка також потрапила під хвилю обурення українців через свою реакцію з посмішкою на обличчі, зробила заяву у Threads майже через тиждень після скандалу.
Єфросиніна про скандал з Мартиновською
"Друзі, я уважно прочитала всі ваші зауваження щодо інтерв’ю з Ольгою, і багато над цим думала. Я визнаю, що припустилася кількох помилок, яких одразу не зрозуміла: Перша — під час розмови я не перервала Ольгу чітко і не наголосила, що так поводитися з тваринами неприпустимо. Це треба було зробити відразу", — написала Марія.
Другою помилкою вона вважає те, що у випущеному інтерв’ю залишився цей фрагмент.
"Третя — ми вирізали його після перших реакцій, але до цього дали некоректне пояснення. І четверта — мій коментар, апелювання до гіперболи та іншого теж були далекими від реального розуміння проблеми", — додала телеведуча.
Єфросиніна наголосила, що чітко розуміє та визнає свою неправильну поведінку: "Я щиро прошу вибачення за свої помилки".
Реакція мережі
У коментарях українці вчергове розкритикували інтервʼюерку. Не обійшлося і без жартів про обстріл Москви 18 червня:
- "Маша, не до вас, Москву бомблять, не засмічуйте стрічку".
- "Ні ні ні, все супер! Ви показали на сто відсотків, які ви насправді потвори".
- "Ви так само реготали з її слів. Слухали і з посмішкою спілкувались далі".
- "Маша, ми вас і до цього не любили. А тут ви просто ще вишеньку на тортик доклали".
- "Якщо очевидне стає очевидним лише після суспільного обурення, то питання не лише в помилках комунікації".
- "Маша, вас не люблять не через помилки, а через тотальну нещирість. Ви переграєте! Постійно і всюди. Кожна ваша медійна поява — ви не щира. Не вірить глядач".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ольга Мартиновська в тому самому скандальному інтервʼю Маші Єфросиніній заговорила про використання "іграшок для дорослих" жінками військових.
- Телеканал СТБ, а саме шоу "МастерШеф", потрапили під шквал критики не тільки після скандалу з Мартиновською, а й через спогади з 2016 року, коли на проєкті вбивали змій.
Крім того, блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.