"Багато над цим думала": Єфросиніна заговорила про скандал з Мартиновською

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на скандал навколо інтервʼю шеф-кухарки Ольги Мартиновської, у якому та розповіла про знущання з тварин у дитинстві.

Інтервʼюерка, яка також потрапила під хвилю обурення українців через свою реакцію з посмішкою на обличчі, зробила заяву у Threads майже через тиждень після скандалу.

Єфросиніна про скандал з Мартиновською

"Друзі, я уважно прочитала всі ваші зауваження щодо інтерв’ю з Ольгою, і багато над цим думала. Я визнаю, що припустилася кількох помилок, яких одразу не зрозуміла: Перша — під час розмови я не перервала Ольгу чітко і не наголосила, що так поводитися з тваринами неприпустимо. Це треба було зробити відразу", — написала Марія.

Другою помилкою вона вважає те, що у випущеному інтерв’ю залишився цей фрагмент.

"Третя — ми вирізали його після перших реакцій, але до цього дали некоректне пояснення. І четверта — мій коментар, апелювання до гіперболи та іншого теж були далекими від реального розуміння проблеми", — додала телеведуча.

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Єфросиніна наголосила, що чітко розуміє та визнає свою неправильну поведінку: "Я щиро прошу вибачення за свої помилки".

Реакція мережі

У коментарях українці вчергове розкритикували інтервʼюерку. Не обійшлося і без жартів про обстріл Москви 18 червня:

"Маша, не до вас, Москву бомблять, не засмічуйте стрічку".

"Ні ні ні, все супер! Ви показали на сто відсотків, які ви насправді потвори".

"Ви так само реготали з її слів. Слухали і з посмішкою спілкувались далі".

"Маша, ми вас і до цього не любили. А тут ви просто ще вишеньку на тортик доклали".

"Якщо очевидне стає очевидним лише після суспільного обурення, то питання не лише в помилках комунікації".

"Маша, вас не люблять не через помилки, а через тотальну нещирість. Ви переграєте! Постійно і всюди. Кожна ваша медійна поява — ви не щира. Не вірить глядач".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Мартиновська в тому самому скандальному інтервʼю Маші Єфросиніній заговорила про використання "іграшок для дорослих" жінками військових.

Телеканал СТБ, а саме шоу "МастерШеф", потрапили під шквал критики не тільки після скандалу з Мартиновською, а й через спогади з 2016 року, коли на проєкті вбивали змій.

Крім того, блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.