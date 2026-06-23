Скандал навколо "Маші та Ведмедя": Netflix просуватиме російський мультсеріал у понад 100 країнах

Netflix придбав права на два нові сезони російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь" і продовжив ліцензію на його показ у понад 100 країнах світу. Цей проєкт може використовуватися як інструмент російської "м’якої сили".

Про це йдеться у матеріалі видання “Обозреватель” з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Там наголосили, що мультсеріал не є лише дитячим розважальним контентом, а містить меседжі, які можуть впливати на сприйняття Росії, радянського минулого та моделей поведінки.

“Netflix купує права на два нові сезони “Маші та Ведмедя” і продовжує ліцензію у понад 100 країнах. Однак це не просто мультик, а інструмент російської “м’якої сили”. Дослідження Центру доводить, що за маскою мультсеріалу приховано формування позитивного образу РФ, висміювання інших народів через поведінку Маші, нормалізацію радянщини та мілітаризму”, — заявили у ЦПД.

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Питання впливу “Маші та Ведмедя” на українських дітей обговорюють не вперше. У 2025 році мультсеріал став найпопулярнішим серед української дитячої аудиторії. Після цього голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин звертався до СБУ та РНБО з пропозицією заблокувати український YouTube-канал із цим контентом.

Кадр з мультфільму "Маша і ведмідь" Фото: Скрин відео

За словами Юрчишина, навіть якщо заборону можна обійти через VPN або інші способи, обмеження доступу може зменшити кількість дітей, які випадково натраплятимуть на мультсеріал. Він також звертав увагу на те, що прибуток від переглядів українською аудиторією може отримувати російська студія-виробник.

На зміст мультсеріалу звертали увагу й експерти. Керівниця Центру гідності дитини при Українському католицькому університеті Христина Шабат зазначала, що поведінка головної героїні може формувати у дітей хибні уявлення про правила та відповідальність.

“Маша ніколи не пропонує, не запитує, не веде діалог. Натомість віддає накази або щось стверджує. У російській культурі немає діалогу та спільного обговорення ідей, натомість є накази і їхнє виконання”, — сказала Шабат.

Експерти також звертають увагу на присутність у деяких епізодах військової тематики та елементів радянського побуту, які діти можуть сприймати як частину позитивного образу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Режисер-аніматор і автор мультфільму “Мавка. Лісова пісня” Олег Маламуж заявляв, що поведінка головної героїні російського мультсеріалу “Маша і Ведмідь” може негативно впливати на дитячу психіку. На його думку, наслідуючи Машу, діти у віці 12–15 років ризикують перетворитися на “некерованих підлітків”.

У грудні 2025 року голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що російський мультсеріал “Маша і Ведмідь” досі не заборонений в Україні, оскільки жоден державний орган не виніс питання про санкції на розгляд РНБО.

За його словами, над цим працював Центр протидії дезінформації, однак офіційного подання для запровадження обмежень не було. Юрчишин також висловив сподівання, що відповідне подання підготує СБУ, та розкритикував Нацполіцію і Міністерство культури за відсутність практичних кроків щодо блокування контенту.