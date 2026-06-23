Скандал вокруг "Маши и Медведя": Netflix будет продвигать российский мультсериал в более чем 100 странах

Netflix приобрел права на два новых сезона российского мультсериала "Маша и Медведь" и продлил лицензию на его показ в более чем 100 странах мира. Этот проект может использоваться в качестве инструмента российской "мягкой силы".

Об этом говорится в материале издания "Обозреватель" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Там подчеркнули, что мультсериал — это не просто детский развлекательный контент, а он содержит идеи, которые могут влиять на восприятие России, советского прошлого и моделей поведения.

"Netflix приобретает права на два новых сезона мультсериала "Маша и Медведь" и продлевает лицензию в более чем 100 странах. Однако это не просто мультфильм, а инструмент российской "мягкой силы". Исследование Центра доказывает, что за маской мультсериала скрывается формирование положительного образа РФ, высмеивание других народов через поведение Маши, нормализация советской идеологии и милитаризма", — заявили в ЦПД.

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Вопрос о влиянии "Маши и Медведя" на украинских детей обсуждается не впервые. В 2025 году мультсериал стал самым популярным среди украинской детской аудитории. После этого председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин обратился в СБУ и СНБО с предложением заблокировать украинский YouTube-канал с этим контентом.

Кадр из мультфильма "Маша и медведь" Фото: Скрин видео

По словам Юрчишина, даже если запрет можно обойти с помощью VPN или других способов, ограничение доступа может уменьшить количество детей, которые случайно наткнутся на мультсериал. Он также обращал внимание на то, что прибыль от просмотров украинской аудиторией может получать российская студия-производитель.

На содержание мультсериала обратили внимание и эксперты. Руководительница Центра достоинства ребенка при Украинском католическом университете Кристина Шабат отмечала, что поведение главной героини может формировать у детей ложные представления о правилах и ответственности.

"Маша никогда не предлагает, не спрашивает, не ведет диалог. Вместо этого она отдает приказы или что-то утверждает. В российской культуре нет диалога и совместного обсуждения идей, зато есть приказы и их выполнение", — сказала Шабат.

Эксперты также обращают внимание на наличие в некоторых эпизодах военной тематики и элементов советского быта, которые дети могут воспринимать как часть положительного образа.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Режиссёр-аниматор и автор мультфильма "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж заявил, что поведение главной героини российского мультсериала "Маша и Медведь" может негативно влиять на детскую психику. По его мнению, подражая Маше, дети в возрасте 12–15 лет рискуют превратиться в "неуправляемых подростков".

В декабре 2025 года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что российский мультсериал "Маша и Медведь" до сих пор не запрещен в Украине, поскольку ни один государственный орган не вынес вопрос о санкциях на рассмотрение СНБО.

По его словам, над этим работал Центр по противодействию дезинформации, однако официального представления о введении ограничений не было. Юрчишин также выразил надежду, что соответствующее представление подготовит СБУ, и раскритиковал Нацполицию и Министерство культуры за отсутствие практических шагов по блокировке контента.