Украинцы массово отказываются от подписок на Netflix: что произошло (фото)

Накануне стало известно, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на два новых сезона российского мультсериала "Маша и Медведь" и продлил лицензию на его показ в более чем 100 странах мира.

Реакции украинцев на такие новости ждать пришлось недолго. В Threads поднялась волна постов с критикой Netflix.

Украинцы отказываются от Netflix

Люди пишут, что на пятом году полномасштабной войны такие действия недопустимы:

"Сегодня отписался от @netflix. Пока идет война, они не просто оставили у себя "Машу и Медведя" — они продлили и расширили права: два новых сезона, более 100 стран, включая США, Канаду и Европу. Российский мультфильм. Российская "мягкая сила" для детей по всему миру — положительный образ РФ, советская символика, милитарные мотивы. А я просто не хочу, чтобы мои деньги это оплачивали".

"Возможно, и скорее всего, мое "фе" в адрес Netflix — капля в море. Но я не лишена права выражать свое "фе". Продлевать права на российский мультфильм в 2026 году — это кринж, @netflix. Поэтому присоединяюсь к бойкоту этого стримингового сервиса".

"Нет, не жаль, что я ухожу. Жаль, что @netflix за 5 лет полномасштабной войны так и не поняли, что Россия — это страна-террористка, а её методы "мягкой силы" — проклятая пропаганда".

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Украинцы отказываются от Netflix Фото: Threads

Украинцы отказываются от Netflix Фото: Threads

Украинцы отказываются от Netflix Фото: Threads

Впрочем, были и мнения о том, что массовые отписки приведут к сокращению дубляжа на украинский язык и закупок украинских проектов.

"В конце концов, если показатели упадут, Netflix просто заметит, что украинский региональный рынок проседает, и решит, что тратить деньги на дубляж и покупку локального контента больше невыгодно. Это тот случай, когда эмоциональный бойкот может обернуться выстрелом себе в ногу. Получается, что из-за какого-то одного мультфильма люди готовы собственноручно лишить украинский дубляж и наш кинематограф доходов. Это скорее похоже на детскую обиду, чем на реальное, действенное сопротивление", — написал пользователь сети с ником sergiy_co.

Фото: Threads

Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В декабре 2025 года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что российский мультсериал "Маша и Медведь" до сих пор не запрещен в Украине, поскольку ни один государственный орган не вынес вопрос о санкциях на рассмотрение СНБО.

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