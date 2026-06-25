Известный блогер оскандалился из-за фото из Карпат: что он сделал

Блогер Иван Мельничин из Ужгорода, прославившийся видео с ромкой Светланой, оказался в центре скандала из-за поездок по горам на квадроциклах. Люди отмечают, что такие действия разрушают уникальную экосистему Карпат.

В Threads блогер опубликовал фото из своего путешествия, но получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. Украинцы быстро указали, что не так на снимках.

"Я не знаю, буду ли я жить завтра. Поэтому живу сегодня. Я благодарен за возможность заниматься тем, что мне действительно нравится. Я каждый день развиваюсь, знакомлюсь с интересными людьми и помогаю другим сделать первые шаги. Спасибо каждому, кто уже доверяет мне и идет по этому пути вместе со мной. Это действительно ценно", — написал Иван.

Мельничина "разнесли" из-за фото из Карпат

В комментариях украинцы резко раскритиковали блогера:

"Решил публично выставить себя идиотом".

"Не знаю, что будет завтра, поэтому разрушаете горы сегодня".

"Джипинг в горах — экологический вандализм. Он существует только в Украине и, к сожалению, пользуется огромным спросом у невежд".

"Ещё так пафосно уничтожение Карпат никто не называл".

"Жаль, что не слетели на том квадрике с горы".

"Это тот додик, который зарабатывает на эксплуатации женщины с психическим заболеванием. Разрушение Карпат вполне дополняет портрет".

"Боже, бедные мои горы. Вы, как русские, которые уничтожают всё, к чему прикасаются".

"А вы знаете, что запрещено ездить на таком транспорте в горах и портить природу? Неужели это настолько нелогично? Еще и гордитесь тем, что уничтожаете природу".

Відео дня

Блогера Мельничина подвергли критике Фото: Threads

Реакция блогера

Иван уже отреагировал на критику. Он опубликовал в сторис видео, в котором объяснил, что не видит в этом своей вины, а природу очень любит.

"Наконец-то я решил поехать в горы, насладиться природой и пейзажами. И тут с другой стороны нашлись люди, которые начали меня критиковать за то, что я разрушаю природу, горы на мотоциклах и так далее. Я прекрасно вас понимаю. Я сам точно такой же — очень люблю природу. Я не люблю, когда вырубают деревья… Но я поехал в горы по той дороге, которая там уже есть. Я поехал в горы просто покататься. Я не собирался разрушать природу. Я не поехал туда, где нельзя. Там ездят туристические автобусы… Там ездят другие машины. При чем здесь я? Вы сделали меня козлом отпущения, будто я там что-то натворил", — сказал блогер.

Реакция Ивана Мельничина Фото: Instagram

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