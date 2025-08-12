Разбили машину и написали — "уклонист": известному украинцу насолили в Турции (фото, видео)

Блогер из Ужгорода Иван Мельничин, который прославился благодаря смешным роликам с ромкой Светланой, выехал за границу, поскольку "боится того, что внутри страны". Мужчина пожаловался, что недавно ему отомстили за этот поступок.

Для доказательства Иван опубликовал видео, где неизвестные мужчины залезают во двор, разбивают его машину и пишут на ней "уклонист". Видео с этими кадрами мужчина опубликовал на страницах своих социальных сетей.

"Смотрю камеры дома, а машина "раз**на". На машине "уклонист". Вы серьезно? Безопасного места больше нет. Вчера защищал людей, а теперь защищаю семью от таких людей", — говорит он.

Детали нападения

В своих рассказах в Instagram мужчина добавил, что не может поверить, что это происходит с ним.

"Я решил для себя одно — я возвращаюсь в Украину, потому что это не просто вандализм, это — нападение на мою семью. Терпеть это больше не буду. Приеду и найду каждого, кто это сделал. Сделаю все, что в моих силах, чтобы они об этом пожалели. Это очень больно. Это очень неприятно. Я хочу просто вернуться домой и поставить точку, потому что так жить... Я не собираюсь быть жертвой, хочу бороться. Это мой дом. Моя семья. Я вернусь, чтобы защитить то, что для меня важно", — иронизирует блогер.

Иван Мельничин живет в Турции Фото: Instagram

Выезд за границу

Как мужчине призывного возраста удалось выехать из страны, — пока неизвестно. В этом году в июле он показал, как пакует чемоданы.

"Митинги, паника, улицы, где вместо слов крики... И я начал бояться того, что внутри страны. Боюсь того, что сейчас творится и до чего оно может дойти. И я принял решение уезжать из страны. Не потому, что слабый, а потому, что не хочу стать тем, кем никогда не был — загнутым, злым и просто пустым. Конечно, что я скоро вернусь, но сейчас я принял решение уезжать. Я не прошу поддержки я просто делюсь тем, что чувствую", — прокомментировал Иван.

Мельничин прославился благодаря ромке Светлане, которую он снимал и показывал в своих видео.

