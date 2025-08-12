Розбили машину й написали — "ухилянт": відомому українцю насолили в Туреччині (фото, відео)

Блогер з Ужгорода Іван Мельничин, який прославився завдяки смішним роликам з ромкою Світланою, виїхав за кордон, адже "боїться того, що всередині країни". Чоловік поскаржився, що нещодавно йому помстились за цей вчинок.

Для доказу Іван опублікував відео, де невідомі чоловіки залізають на подвір’я, розбивають його машину та пишуть на ній "ухилянт". Відео з цими кадрами чоловік опублікував на сторінках своїх соціальних мереж.

"Дивлюсь камери будинку, а машина "роз**на". На машині "ухилянт". Ви серйозно? Безпечного місця більше немає. Вчора захищав людей, а тепер захищаю сім’ю від таких людей", — каже він.

Деталі нападу

У своїх розповідях в Instagram чоловік додав, що не може повірити, що це відбувається з ним.

"Я вирішив для себе одне — я повертаюся в Україну, бо це не просто вандалізм, це – напад на мою сім’ю. Терпіти це більше не буду. Приїду і знайду кожного, хто це зробив. Зроблю все, що в моїх силах, щоб вони про це пожаліли. Це дуже боляче. Це дуже неприємно. Я хочу просто повернутися додому і поставити крапку, бо так жити… Я не збираюся бути жертвою, хочу боротися. Це мій дім. Моя сім’я. Я повернуся, щоб захистити те, що для мене важливо", — іронізує блогер.

Іван Мельничин живе у Туреччині Фото: Instagram

Виїзд за кордон

Як чоловікові призовного віку вдалося виїхати з країни, — поки невідомо. Цьогоріч у липні він показав, як пакує валізи.

"Мітинги, паніка, вулиці, де замість слів крики… І я почав боятися того, що всередині країни. Боюсь того, що зараз твориться і до чого воно може дійти. І я прийняв рішення їхати з країни. Не тому, що слабкий, а тому, що не хочу стати тим, ким ніколи не був — загнутим, злим і просто порожнім. Звичайно, що я скоро повернусь, але зараз я прийняв рішення їхати. Я не прошу підтримки я просто ділюсь тим, що відчуваю", — прокоментував Іван.

Мельничин прославився завдяки ромці Світлані, яку він знімав та показував у своїх відео.

