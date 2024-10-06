Гнав, "сидячи" у телефоні: 20-річний мільйонер розбив машину за 5 млн грн (фото)

Замість того, щоб звернутися за медичною допомогою, Джек відразу почав знімати наслідки аварії, щоб поділитися бідою зі своїми підписниками.

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20-річний американський мільйонер Джек Доерті (Jack Doherty) врізався на своєму McLaren вартістю 100 000 фунтів стерлінгів (близько 5 млн грн) в узбіччя дороги з подвійною проїжджою частиною. Водій, який постійно відволікався на телефон, не впорався з керуванням й врізався у відбійник. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На оприлюдненому ролику, знятому оператором на пасажирському сидінні, показано, як 20-річний треш-блогер заглядає у свій смартфон й розмовляє з товаришем. Потім камера фокусується на дорозі, знімаючи останні моменти перед тим, як стрімер раптово повертає праворуч й втрачає контроль над автомобілем.

Замість того, щоб звернутися за медичною допомогою, Джек відразу почав знімати наслідки аварії, щоб поділитися бідою зі своїми підписниками.

На щастя, ніхто не постраждав, хоча на обличчі оператора після жахливого зіткнення очевидці помітили кров.

До речі, Джек Доерті прославився на YouTube, а згодом й на стрімінговому сервісі Kick завдяки своїм відеороликам у стилі пранк. Стрімер має величезні статки у розмірі 60 мільйонів доларів, а також колекцію дорогих автомобілів, окрасами якої є Tesla Model X вартістю 130 тисяч доларів та Lamborghini Huracan за 300 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відомий американський блогер Джиммі Дональдсон, також відомий, як Mr Beast, заради переглядів знищив Lamborghini Gallardo. Екзотичний суперкар перетворився на купу металу.

А от блогер Едмонд Барсегян зі США розбив свій суперкар McLaren Senna за 1,4 мільйона доларів одразу після купівлі. Хлопець хотів похвалитися перед друзями можливостями нового автомобіля, але втратив контроль над керуванням.