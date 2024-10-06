Гнал, "сидя" в телефоне: 20-летний миллионер разбил машину за 5 млн грн (фото)

Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, Джек сразу начал снимать последствия аварии, чтобы поделиться бедой со своими подписчиками.

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20-летний американский миллионер Джек Доэрти (Jack Doherty) врезался на своем McLaren стоимостью 100 000 фунтов стерлингов (около 5 млн грн) в обочину дороги с двойной проезжей частью. Водитель, постоянно отвлекающийся на телефон, не справился с управлением и врезался в отбойник. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

На обнародованном ролике, снятом оператором на пассажирском сиденье, показано, как 20-летний трэш-блогер заглядывает в свой смартфон и разговаривает с товарищем. Затем камера фокусируется на дороге, снимая последние моменты перед тем, как стример внезапно поворачивает направо и теряет контроль над автомобилем.

Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, Джек сразу начал снимать последствия аварии, чтобы поделиться бедой со своими подписчиками. К счастью, никто не пострадал, хотя на лице оператора после ужасного столкновения очевидцы заметили кровь.

Кстати, Джек Доэрти прославился на YouTube, а затем и на стриминговом сервисе Kick благодаря своим видеороликам в стиле пранк. Стример имеет огромное состояние в размере 60 миллионов долларов, а также коллекцию дорогих автомобилей, украшениями которой являются Tesla Model X стоимостью 130 тысяч долларов и Lamborghini Huracan за 300 тысяч долларов.

Напомним, ранее Фокус писал, что известный американский блогер Джимми Дональдсон, также известный, как Mr Beast, ради просмотров уничтожил Lamborghini Gallardo. Экзотический суперкар превратился в груду металла.

А вот блогер Эдмонд Барсегян из США разбил свой суперкар McLaren Senna за 1,4 миллиона долларов сразу после покупки. Парень хотел похвастаться перед друзьями возможностями нового автомобиля, но потерял контроль над управлением.