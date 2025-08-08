"Можна ще дітей народжувати": Марк Фейгін назвав різницю у віці з дружиною-українкою

54-річний російський опозиційний блогер Марк Фейгін після народження його доньки від дружини-українки вперше зізнався, що кохана молодша за нього на майже 15 років. Попри різницю у віці, він не відчуває жодних проблем.

Related video

В інтерв'ю Rostyslove Production блогер поділився свіжими подробицями свого особистого життя. Ба більше, Фейгін готовий знову до народження дітей. Його зовсім не турбує те, що він стає батьком після 50 років.

"Коли у мене народився син, мені було за 30 і зараз я різниці не відчуваю — що за 30, що за 50 років. І навіть якщо говорити про різницю у віці з моєю дружиною майже у 15 років, то я теж взагалі не відчуваю різниці. Не беруся судити за неї. Мені здається, що тут багато стереотипів, страхів, заздрості… Для мене немає в цьому нічого надприродного. І те, що у мене народилася донька, нічого особливого. У мене плани великі. Тому мені здається, що можна ще дітей народжувати, бо ситуація сприяє", — заявив Фейгін.

Зокрема, стало відомо, що пара познайомилася у Франції. А сама жінка з Києва. Українка не хоче публічності.

Дружина Марка Фейгіна з їхньою донькою Фото: mark_feygin/Instagram

Фейгін одружився з українкою

Марк Фейгін у липні офіційно підтвердив, що одружився з українкою, яка народила йому доньку.

"Так, я одружився з українкою. Тому я знаю жіночий український характер. У моєму випадку він дуже м'який. Там, крім української впертості, більше нічого немає", — казав він.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, прокремлівський Кіркоров публічно привітав Софію Ротару з днем народження.