"Бандерівська сім'я": Марк Фейгін одружився з українкою, у них є спільна дитина (фото)

Блогер Марк Фейгін офіційно підтвердив, що одружився з українкою, яка народила йому доньку. Втім, розкривати персону обраниці росіянин не став.

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В інтерв’ю проєкту "У ліжку" Фейгін підтвердив, що вже одружений. Блогер також розсекретив характер української дружини.

"Так, я одружився з українкою. Тому я знаю жіночий український характер. У моєму випадку він дуже м'який. Там, крім української впертості, більше нічого немає. Так багато чого пов'язано з Україною, що поступово це все відбувається. Під час проживання в еміграції те, чим ти займаєшся, те й з тобою відбувається. Якщо я займаюся Україною, то як може бути інакше. З цієї точки зору український характер, українське життя та турботи відображається на стосунках з жінкою", — зазначив блогер.

Марк Фейгін уже показав фото маленької доньки в соцмережах. Ба більше, на фото зʼявилася і її мама. Втім, усе, що про неї можна дізнатися, це те, що вона білявка. Жінка обрала приватність.

"Через багато запитань про матір, так, з Києва. Бандерівська сім'я, що тут сказати. Мама моєї доньки принципово уникає уваги, вона цього не хоче. Всім доброї ночі!" — написав блогер.

Дружина Марка Фейгіна з донькою Фото: mark_feygin/Instagram

Перед цим Фейгін показався з донькою, якій уже виповнилося 5 місяців. Новина стала несподіванкою для прихильників блогера.

"Від мене, до речі, народжуються найчудовіші та найталановитіші діти і саме тому в мене далекосяжні плани на це життя. Розраховую на нове потомство", — написав блогер.

Марк Фейгін з донькою Фото: mark_feygin/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марк Фейгін відреагував на санкції проти Олексія Арестовича, запроваджені Володимиром Зеленським на початку травня.

Телеведуча Соломія Вітвіцька публічно прокоментувала, чому її наречений-військовий регулярно відпочиває на курортах у Карпатах.

Крім того, Фокус писав про карʼєрне та особисте життя Джуліана Мак-Магона, зірки серіалу "Усі жінки — відьми", який помер на початку липня 2025 року.