"Бандеровская семья": Марк Фейгин женился на украинке, у них есть общий ребенок (фото)

Блогер Марк Фейгин официально подтвердил, что женился на украинке, которая родила ему дочь. Впрочем, раскрывать персону избранницы россиянин не стал.

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В интервью проекту "У ліжку" Фейгин подтвердил, что уже женат. Блогер также рассекретил характер украинской жены.

"Да, я женился на украинке. Поэтому я знаю женский украинский характер. В моем случае он очень мягкий. Там, кроме украинского упрямства, больше ничего нет. Так много чего связано с Украиной, что постепенно это все происходит. Во время проживания в эмиграции то, чем ты занимаешься, то и с тобой происходит. Если я занимаюсь Украиной, то как может быть иначе. С этой точки зрения украинский характер, украинская жизнь и заботы отражается на отношениях с женщиной", — отметил блогер.

Марк Фейгин уже показал фото маленькой дочери в соцсетях. Более того, на фото появилась и ее мама. Впрочем, все, что о ней можно узнать, это то, что она блондинка. Женщина выбрала приватность.

"Из-за многих вопросов о матери, да, из Киева. Бандеровская семья, что тут сказать. Мама моей дочери принципиально избегает внимания, она этого не хочет. Всем спокойной ночи!" — написал блогер.

Жена Марка Фейгина с дочерью Фото: mark_feygin/Instagram

Перед этим Фейгин показался с дочкой, которой уже исполнилось 5 месяцев. Новость стала неожиданностью для поклонников блогера.

"От меня, кстати, рождаются самые замечательные и талантливые дети и именно поэтому у меня далеко идущие планы на эту жизнь. Рассчитываю на новое потомство", — написал блогер.

Марк Фейгин с дочерью Фото: mark_feygin/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Марк Фейгин отреагировал на санкции против Алексея Арестовича, введенные Владимиром Зеленским в начале мая.

Телеведущая Соломия Витвицкая публично прокомментировала, почему ее жених-военный регулярно отдыхает на курортах в Карпатах.

Кроме того, Фокус писал о карьерной и личной жизни Джулиана Мак-Магона, звезды сериала "Все женщины — ведьмы", который умер в начале июля 2025 года.