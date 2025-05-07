"Ты идиот?": Фейгин резко раскритиковал Арестовича после введения санкций (видео)

Блогер Марк Фейгин отреагировал на санкции против Алексея Арестовича, введенные Владимиром Зеленским в начале мая. По словам экс-коллеги бывшего советника Офиса президента, это было закономерно.

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Своими мыслями Фейгин поделился в разговоре с Анной Максимчук.

Марк Фейгин раскритиковал Алексея Арестовича

Российский оппозиционер назвал эту ситуацию фатальной, ведь "до этого должно было дойти". По словам Фейгина, когда в августе 2023 года они с Арестовичем разорвали сотрудничество, то россиянин знал, что так произойдет в будущем.

Более того, блогер сказал, что ситуация "еще хуже, потому что тот офицер" и сбежал из Украины.

"Сбежал и сбежал. Украина как-то переживет. Он себе выдумал версию, оправдание, что он такой оппозиционный политик, который не согласен с действиями Зеленского. Последними словами его кроет. Ну, политически ты можешь говорить что угодно. Но этот фактор офицерства, он непреодолим", — считает Фейгин.

Согласованы ли скандальные заявления Арестовича с российской стороной, блогер точно не может подтвердить, ведь "свечку не держал".

"То, что он говорит, является открытой московской пропагандой. Говорит: "Путину я доверяю больше". Ты вообще нормальный? Ты идиот?" — сказал Фейгин.

Блогер добавил, что его бывший коллега сначала говорил одно, а потом другое. Для Фейгина такие люди на уровне животных.

Санкции против Арестовича: реакция экс-советника ОП

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что после введения санкций СНБО его You-Tube-канал в Украине заблокируют. Также будут попытки блокировок его аккаунтов в соцсетях.

"Соответственно, "Военный дневник" по понедельникам — все. В то же время, в 21.00 по понедельникам теперь будут эфиры с Александром Шелестом", — отметил он.

Напомним, мобильную связь на территории России во время проведения парадов ко Дню победы ограничат из-за "опасных соседей" и якобы угрозы со стороны Украины.

Также Фокус писал о том, что бывшая народная артистка Украины, экс-нардеп и певица Таисия Повалий на майском концерте в РФ заявила о том, что россияне спасут земную цивилизацию и победят в войне.