"Ти ідіот?": Фейгін різко розкритикував Арестовича після запровадження санкцій (відео)

Блогер Марк Фейгін відреагував на санкції проти Олексія Арестовича, запроваджені Володимиром Зеленським на початку травня. За словами ексколеги колишнього радника Офісу президента, це було закономірно.

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Марк Фейгін розкритикував Олексія Арестовича

Російський опозиціонер назвав цю ситуацію фатальною, адже "до цього повинно було дійти". За словами Фейгіна, коли в серпні 2023 року вони з Арестовичем розірвали співпрацю, то росіянин знав, що так станеться в майбутньому.

Ба більше, блогер сказв, що ситуація "ще гірше, бо той офіцер" і втік з України.

"Втік і втік. Україна якось переживе. Віін собі видумав версію, виправдання, що він такий опозиційний політик, який не згоден з діями Зеленського. Останніми словами його криє. Ну, політично ти можеш говорити що завгодно. Але цей фактор офіцерства, він непереборний", — вважає Фейгін.

Чи узгоджені скандальні заяви Арестовича з російською стороною, блогер точно не може підтвердити, адже "свічку не тримав".

"Те, що він говорить, є відкритою московською пропагандою. Каже: "Путіну я довіряю більше". Ти взагалі нормальний? Ти ідіот?" — сказав Фейгін.

Блогер додав, що його колишній колега спочатку говорив одне, а потім інше. Для Фейгіна такі люди на рівні тварин.

Санкції проти Арестовича: реакція ексрадника ОП

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що після введення санкцій РНБО його You-Tube-канал в Україні заблокують. Також будуть спроби блокувань його акаунтів у соцмережах.

"Відповідно, "Військовий щоденник" щопонеділка — усе. Водночас, о 21.00 щопонеділка тепер будуть ефіри з Олександром Шелестом", — зазанчив він.

Нагадаємо, мобільний зв'язок на території Росії під час проведення парадів до Дня перемоги обмежать через "небезпечних сусідів" та начебто загрозу з боку України.

Також Фокус писав про те, що колишня народна артистка України, екснардепка та співачка Таїсія Повалій на травневому концерті у РФ заявила про те, що росіяни врятують земну цивілізацію і переможуть у війні.