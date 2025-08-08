"Можно еще детей рожать": Марк Фейгин назвал разницу в возрасте с женой-украинкой

54-летний российский оппозиционный блогер Марк Фейгин после рождения его дочери от жены-украинки впервые признался, что любимая моложе его почти на 15 лет. Несмотря на разницу в возрасте, он не испытывает никаких проблем.

В интервью Rostyslove Production блогер поделился свежими подробностями своей личной жизни. Более того, Фейгин готов снова к рождению детей. Его совсем не беспокоит то, что он становится отцом после 50 лет.

"Когда у меня родился сын, мне было за 30 и сейчас я разницы не чувствую — что за 30, что за 50 лет. И даже если говорить о разнице в возрасте с моей женой почти в 15 лет, то я тоже вообще не чувствую разницы. Не берусь судить за нее. Мне кажется, что здесь много стереотипов, страхов, зависти... Для меня нет в этом ничего сверхъестественного. И то, что у меня родилась дочь, ничего особенного. У меня планы большие. Поэтому мне кажется, что можно еще детей рожать, потому что ситуация способствует", — заявил Фейгин.

В частности, стало известно, что пара познакомилась во Франции. А сама женщина из Киева. Украинка не хочет публичности.

Жена Марка Фейгина с их дочерью Фото: mark_feygin/Instagram

Фейгин женился на украинке

Марк Фейгин в июле официально подтвердил, что женился на украинке, которая родила ему дочь.

"Да, я женился на украинке. Поэтому я знаю женский украинский характер. В моем случае он очень мягкий. Там, кроме украинского упрямства, больше ничего нет", — говорил он.

