Лесю Никитюк раскритиковали из-за снимков из Карпат: что она сделала (фото)

Украинскую телеведущую Лесю Никитюк раскритиковали за поездки по горам на квадроцикле, ведь это наносит ущерб уникальной экосистеме Карпат.

В Threads разгорелась жаркая дискуссия по этому вопросу, и ведущая уже отреагировала.

Лесю Никитюк раскритиковали за джипинг

"Леся Никитюк катается по горам и сразу же демонстрирует результаты таких развлечений. Вот это уровень инфлюенсерства. Сразу 2 в 1", — написала журналистка Фокуса в соцсети.

В комментариях люди осудили поступок звезды. Были и те, кто считает, что сначала нужно спокойно объяснить человеку суть проблемы, а не сразу критиковать:

"Я очень активно выступаю против джипов в Карпатах, но в последнее время поняла, что к людям, которые впервые допустили такую ошибку, стоит относиться более спокойно. Если человек впервые или во второй раз приехал в Карпаты, он видит, что повсюду предлагают поездки на джипах. Логично предположить, что если это открыто рекламируют и продают, то это нормально. Большинство просто не знает, какой вред это наносит природе".

"Джипинг в Карпатах должен быть запрещен!"

"Жаль, что люди с большой аудиторией так поступают, но надеюсь, она разобралась в теме и в будущем не повторит своих ошибок".

"Дорога к населённому пункту или нет, но если бы не десятки этих "корыт", ежедневно проезжающих по этим дорогам, то они бы выглядели совсем иначе".

Відео дня

Фото: Threads

Реакция Леси Никитюк

На фоне общественного возмущения Леся Никитюк уже отреагировала и подчеркнула, что займется решением этой проблемы.

"И тут мне написали многие неравнодушные и умные люди, которые заботятся о репутации Ивановны, а главное — знают о проблеме джипинга в горах. Если я допустила ошибку, я её признаю", — написала ведущая.

Впоследствии она подчеркнула, что ехала по дороге, предназначенной для жителей местного села, поэтому не нарушила закон. Также Никитюк поделилась постом, в котором подробно описаны негативные последствия джипинга для гор — разрушаются почва и ландшафт, возникают шум и стресс для животных, разрушаются целые микромиры, загрязняются вода и почва.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогер Иван Мельничин из Ужгорода, прославившийся благодаря видео с ромкой Светланой, оказался в центре скандала из-за поездок по горам на квадроциклах.

Леся Никитюк показала сына Оскара, которому уже один год и один месяц, в полный рост.

Кроме того, 38-летняя звезда с юмором рассказала о разнице в возрасте со своим женихом Дмитрием Бабчуком.