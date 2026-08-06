Лесю Никитюк раскритиковали из-за снимков из Карпат: что она сделала (фото)
Украинскую телеведущую Лесю Никитюк раскритиковали за поездки по горам на квадроцикле, ведь это наносит ущерб уникальной экосистеме Карпат.
В Threads разгорелась жаркая дискуссия по этому вопросу, и ведущая уже отреагировала.
Лесю Никитюк раскритиковали за джипинг
"Леся Никитюк катается по горам и сразу же демонстрирует результаты таких развлечений. Вот это уровень инфлюенсерства. Сразу 2 в 1", — написала журналистка Фокуса в соцсети.
В комментариях люди осудили поступок звезды. Были и те, кто считает, что сначала нужно спокойно объяснить человеку суть проблемы, а не сразу критиковать:
- "Я очень активно выступаю против джипов в Карпатах, но в последнее время поняла, что к людям, которые впервые допустили такую ошибку, стоит относиться более спокойно. Если человек впервые или во второй раз приехал в Карпаты, он видит, что повсюду предлагают поездки на джипах. Логично предположить, что если это открыто рекламируют и продают, то это нормально. Большинство просто не знает, какой вред это наносит природе".
- "Джипинг в Карпатах должен быть запрещен!"
- "Жаль, что люди с большой аудиторией так поступают, но надеюсь, она разобралась в теме и в будущем не повторит своих ошибок".
- "Дорога к населённому пункту или нет, но если бы не десятки этих "корыт", ежедневно проезжающих по этим дорогам, то они бы выглядели совсем иначе".
Реакция Леси Никитюк
На фоне общественного возмущения Леся Никитюк уже отреагировала и подчеркнула, что займется решением этой проблемы.
"И тут мне написали многие неравнодушные и умные люди, которые заботятся о репутации Ивановны, а главное — знают о проблеме джипинга в горах. Если я допустила ошибку, я её признаю", — написала ведущая.
Впоследствии она подчеркнула, что ехала по дороге, предназначенной для жителей местного села, поэтому не нарушила закон. Также Никитюк поделилась постом, в котором подробно описаны негативные последствия джипинга для гор — разрушаются почва и ландшафт, возникают шум и стресс для животных, разрушаются целые микромиры, загрязняются вода и почва.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Блогер Иван Мельничин из Ужгорода, прославившийся благодаря видео с ромкой Светланой, оказался в центре скандала из-за поездок по горам на квадроциклах.
- Леся Никитюк показала сына Оскара, которому уже один год и один месяц, в полный рост.
Кроме того, 38-летняя звезда с юмором рассказала о разнице в возрасте со своим женихом Дмитрием Бабчуком.