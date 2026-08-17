Жених-военный Леси Никитюк перенес операцию (фото)

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк и отец её сына Оскара, военнослужащий Дмитрий Бабчук, перенёс операцию.

Морской пехотинец оказался на больничной койке. Избранник звезды после хирургического вмешательства появился в Instagram и сообщил, что ему прооперировали ногу.

Жених Леси Никитюк перенес операцию

На фото видно, что нижняя конечность Дмитрия забинтована гипсом и зафиксирована. Жених Леси Никитюк лежал на больничной койке с улыбкой. Подробностей Бабчук раскрывать не стал. Однако мужчина настроен в ближайшее время вернуться на службу.

"Операцию провели, лапку починили, скоро уже на службу. Работайте, братья", — написал Дмитрий.

Дмитрий Бабчук перенес операцию Фото: Instagram

Тем временем Леся Никитюк также опубликовала в своём Instagram фото ноги своего возлюбленного.

"Тогда я возьму тебе на размер побольше", — пошутила телеведущая, добавив фото длинной обуви.

Відео дня

Жених Никитюк перенес операцию Фото: Instagram

Жених Леси Никитюк

Звезда фильма "Песики" начала намекать на отношения с Дмитрием осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным избранником. Впоследствии стало известно, что это морской пехотинец, который младше Леси на 8 лет.

В начале 2025 года воин сделал предложение своей возлюбленной в горах. А в июне того же года у пары родился сын Оскар.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Лесю Никитюк раскритиковали за поездки по горам на квадроцикле, ведь это наносит ущерб уникальной экосистеме Карпат.

Ведущая показала своего сына Оскара, которому уже один год и один месяц, во весь рост.

Кроме того, 38-летняя звезда с юмором рассказала о разнице в возрасте с женихом Дмитрием Бабчуком.