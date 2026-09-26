Леся Никитюк показала своего годовалого сына Оскара (фото)

Украинская телеведущая и главная героиня фильма "Песики" Леся Никитюк показала своего годовалого сына Оскара от жениха-военного Дмитрия Бабчука.

Звезда экрана ездила по делам в Закарпатье, взяв с собой ребенка и заказав трансфер.

Леся Никитюк показала сына

В Instagram-stories Леся показала, как они с малышом устроились на задних сиденьях. А годовалому Оскару, как оказалось, очень нравится кушать у мамы на руках.

"Остановились перекусить, а перекус — только у мамы на руках", — написала Никитюк.

Более того, Осик (как его называет мама) разбросал еду по салону машины.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

"Химчистку беру на себя", — написала Леся.

Оскар разбросал еду по салону Фото: Instagram @lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк

В июне 2025 года телеведущая впервые стала мамой. Это стало сюрпризом для поклонников Леси, ведь до последнего она искусно скрывала беременность. Ребёнка назвали Оскаром, но его лицо родители до сих пор скрывают от подписчиков в соцсетях. Даже имя малыша долго оставалось тайной.

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Отцом мальчика стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Леся начала намекать на их отношения осенью 2024 года. В начале 2025 года мужчина сделал предложение любимой в горах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк показала своего годовалого сына Оскара, с которым решила уехать из Киева после массированных обстрелов.

38-летняя звезда с юмором рассказала о разнице в возрасте со своим женихом.

Кроме того, Дмитрий Бабчук перенес операцию на ноге.