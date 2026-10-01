Беременна на 8-м месяце, но никто не догадался: Никитюк раскрыла секрет (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала подробности о том, как ей удалось сохранить беременность в секрете вплоть до самого рождения сына Оскара.

Звезда шоу "Кто сверху" призналась, что даже на восьмом месяце беременности продолжала выступать на публичных мероприятиях, скрывая округлившийся живот под свободной одеждой.

Никитюк вспомнила эту историю из своей жизни во время одного из раундов. По словам телеведущей, Виктория — организатор мероприятий и супруга юмориста Юрия Ткача — пригласила её вести день рождения одного из известных жителей Днепра. Несмотря на то, что Леся была уже на восьмом месяце беременности, она согласилась, надела свободную одежду и так умело провела мероприятие, что ни гости, ни коллеги ничего не заподозрили.

Леся Никитюк беременна Фото: Оля Вихтюк

Жена Юрия Ткача призналась, что была удивлена, когда через месяц узнала о рождении первого ребенка у ведущей. По словам Виктории, единственное, что удивило её тогда, — это то, что Никитюк была необычайно спокойна и во время работы всё время сидела в кресле.

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Затем Леся провела последние недели перед родами дома, уединившись в своей квартире, чтобы сохранить тайну вплоть до самого рождения сына, который появился на свет в июне 2025 года.

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Кроме того, жених Леси Никитюк удивил своим ответом на вопрос, планируют ли они завести ещё детей. Отвечая на вопросы подписчиков в день рождения их первого ребёнка, мужчина дал неоднозначный ответ.