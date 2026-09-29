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"Даже не представляла": Леся Никитюк сделала громкое заявление о войне в Украине (фото)

Леся Никитюк сделала заявление о войне
Телеведущая Леся Никитюк | Фото: Instagram @lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально высказалась по поводу бездействия международных институтов во время полномасштабной войны в Украине. Звезда откровенно поделилась размышлениями о потере детских иллюзий и абсолютной неспособности мировых систем остановить уничтожение украинской нации.

Свое обращение ведущая опубликовала в Instagram. Она возмутилась тем, что ежедневные удары по мирным жителям транслируются по всему миру, однако международное сообщество остается бессильным. По словам Леси, в детстве она даже представить себе не могла, что в мире отсутствуют эффективные рычаги воздействия на агрессора.

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Леся Никитюк о российских обстрелах
Фото: Instagram

"Оказывается, на всей планете нет ни одной системы, которая хоть как-то могла бы повлиять на тех, кто просто уничтожает целую нацию. В детстве я ещё во что-то верила… а когда выросла — прозрела", — призналась Никитюк.

Кроме того, телеведущая резко назвала Россию "дерьмовой страной" за её регулярные атаки на мирные украинские города средь бела дня.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что российская ракета "прилетела" рядом с её домом. Атака произошла в ночь на 24 сентября. По словам актрисы, она не спала всю ночь из-за массированной атаки россиян. К счастью, сама Денисенко и её родные не пострадали.