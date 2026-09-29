"Даже не представляла": Леся Никитюк сделала громкое заявление о войне в Украине (фото)

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально высказалась по поводу бездействия международных институтов во время полномасштабной войны в Украине. Звезда откровенно поделилась размышлениями о потере детских иллюзий и абсолютной неспособности мировых систем остановить уничтожение украинской нации.

Свое обращение ведущая опубликовала в Instagram. Она возмутилась тем, что ежедневные удары по мирным жителям транслируются по всему миру, однако международное сообщество остается бессильным. По словам Леси, в детстве она даже представить себе не могла, что в мире отсутствуют эффективные рычаги воздействия на агрессора.

Леся Никитюк о российских обстрелах Фото: Instagram

"Оказывается, на всей планете нет ни одной системы, которая хоть как-то могла бы повлиять на тех, кто просто уничтожает целую нацию. В детстве я ещё во что-то верила… а когда выросла — прозрела", — призналась Никитюк.

Кроме того, телеведущая резко назвала Россию "дерьмовой страной" за её регулярные атаки на мирные украинские города средь бела дня.

Видео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Брат украинской актрисы Клавдии Дрозд, известный российский актёр Максим Дрозд, занял пророссийскую позицию и распространяет нарративы кремлевской пропаганды.

Украинская певица Наталья Карпа заявила, что во дворе её дома произошёл взрыв. Кроме того, под российский обстрел попала блогерша Даша Кубик.

Кроме того, украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что российская ракета "прилетела" рядом с её домом. Атака произошла в ночь на 24 сентября. По словам актрисы, она не спала всю ночь из-за массированной атаки россиян. К счастью, сама Денисенко и её родные не пострадали.