Прилет во дворе и сгоревшая машина: известная певица и блогерша показали последствия обстрела

Украинская певица Наталья Карпа заявила, что во дворе её дома случился прилет. Кроме того, под российский обстрел попала блогерша Даша Кубик.

Знаменитости показали последствия российского удара по Киеву. К счастью, они не пострадали. Об этом Карпа и Кубик сообщили в Instagram (natalkakarpa и da_kubik).

Прилет возле дома Натальи Карпы

Как рассказала певица, попадание произошло на Дарнице во двор её дома. Артистка показала последствия обстрела. На опубликованных фото видно, что на верхних этажах вспыхнул пожар. К счастью, Карпа и её семья не пострадали. В момент атаки знаменитости не было дома.

"И пока я вчера пела на своих концертах, во двор моего дома на Дарнице попал снаряд… Он врезался в соседний дом. Все живы, это самое главное", — написала певица.

Попадание рядом с домом Натальи Карпы Фото: Instagram Попадание рядом с домом Натальи Карпы Фото: Instagram

Даша Кубик попала под обстрел

Известная блогерша также поделилась печальной новостью. Она опубликовала фото, на котором видно, как вражеский дрон попал прямо на дорогу. Даша ехала в машине, и на её глазах произошёл удар. В результате автомобиль загорелся.

Видео дня

По словам Кубик, если бы она выехала чуть позже, то могла бы оказаться на месте пострадавшего автомобиля.

"Просто мы выехали позже, чем та машина. По сути, это лотерея", — написала блогерша.

Даша Кубик попала под российский обстрел Фото: Instagram

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