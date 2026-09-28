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Прилет во дворе и сгоревшая машина: известная певица и блогерша показали последствия обстрела

Наталья Карпа и Даша Кубик показали последствия обстрела
Наталья Карпа и Даша Кубик | Фото: Коллаж: Фокус

Украинская певица Наталья Карпа заявила, что во дворе её дома случился прилет. Кроме того, под российский обстрел попала блогерша Даша Кубик.

Знаменитости показали последствия российского удара по Киеву. К счастью, они не пострадали. Об этом Карпа и Кубик сообщили в Instagram (natalkakarpa и da_kubik).

Прилет возле дома Натальи Карпы

Как рассказала певица, попадание произошло на Дарнице во двор её дома. Артистка показала последствия обстрела. На опубликованных фото видно, что на верхних этажах вспыхнул пожар. К счастью, Карпа и её семья не пострадали. В момент атаки знаменитости не было дома.

"И пока я вчера пела на своих концертах, во двор моего дома на Дарнице попал снаряд… Он врезался в соседний дом. Все живы, это самое главное", — написала певица.

Возле дома Натальи Карпы произошло падение
Попадание рядом с домом Натальи Карпы
Фото: Instagram
Возле дома Натальи Карпы произошло падение
Попадание рядом с домом Натальи Карпы
Фото: Instagram

Даша Кубик попала под обстрел

Известная блогерша также поделилась печальной новостью. Она опубликовала фото, на котором видно, как вражеский дрон попал прямо на дорогу. Даша ехала в машине, и на её глазах произошёл удар. В результате автомобиль загорелся.

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По словам Кубик, если бы она выехала чуть позже, то могла бы оказаться на месте пострадавшего автомобиля.

"Просто мы выехали позже, чем та машина. По сути, это лотерея", — написала блогерша.

Даша Кубик попала под вражескую атаку
Даша Кубик попала под российский обстрел
Фото: Instagram

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