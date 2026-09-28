Приліт у дворі та згоріла машина: відома співачка і блогерка показали наслідки обстрілу

Українська співачка Наталка Карпа заявила, що у дворі її будинку стався приліт. Крім цього, під російський обстріл потрапила блогерка Даша Кубік.

Знаменитості показали наслідки російської атаки на Київ. На щастя, вони не постраждали. Про це Карпа та Кубік повідомили в Instagram (natalkakarpa і da_kubik).

Приліт біля будинку Наталки Карпи

Як розповіла співачка, влучання сталося на Дарниці у двір її будинку. Артистка показала наслідки обстрілу. На опублікованих фото видно, що на верхніх поверхах спалахнула пожежа. На щастя, Карпа та її родина не постраждали. У момент атаки знаменитості не було вдома.

"І поки я вчора співала на своїх концертах, у двір мого будинку на Дарниці було влучання… Влетіло в будинок поруч. Усі живі, це найважливіше", – написала співачка.

Влучання біля будинку Наталки Карпи Фото: Instagram Влучання біля будинку Наталки Карпи Фото: Instagram

Даша Кубік потрапила під обстріл

Відома блогерка також поділилась сумною новиною. Вона показала фото, на якому видно влучання ворожого дрону прямо на дорогу. Даша їхала в автомобілі і на її очах стався приліт. Унаслідок цього спалахнула машина.

Видео дня

За словами Кубік, якби вона виїхала трохи пізніше, то могла опинитися на місці постраждалого авто.

"Просто ми пізніше поїхали, ніж та машина. По суті, лотерея", – написала блогерка.

Даша Кубік потрапила під російський обстріл Фото: Instagram

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