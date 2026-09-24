Наталка Денисенко заявила про "приліт" біля її будинку і показала фото

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що російська ракета "прилетіла" біля її будинку. Атака сталася в ніч на 24 вересня.

Російські окупанти атакували столицю України. Зокрема, уламки ракети впали у Подільському районі. Саме там, ймовірно, і живе Денисенко. Про це вона розповіла в Instagram-stories (natalka_denisenko).

"Приліт" біля будинку Денисенко

За словами акторки, вона не спала всю ніч через масовану атаку росіян. На жаль, одна з ракет влучила біля будинку знаменитості. На щастя, сама Денисенко та її рідні не постраждали.

"Сьогодні зранку ледве встала. Ракета біля нас влучила у пішохідну зону між пологовим будинком та церквою", — заявила кінозірка.

Біля будинку Денисенко стався "приліт" Фото: Instagram

Згодом Денисенко показала фото наслідків атаки. Вона висловила щирі співчуття тим, хто постраждав та загинув цієї ночі.

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"Слава богу, що хоч так… Мої співчуття всім, хто постраждав цієї ночі", — додала знаменитість.

Денисенко показала наслідки атаки Фото: Instagram

Відомо, що вночі 24 вересня у Подільському районі Києва уламки ракети впали на автомобільну парковку біля медзакладу. Внаслідок цього сталося загоряння автомобілів.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у пологовому будинку в Подільському районі, біля якого впали уламки ракети, пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Попередньо, в медзакладі постраждалих немає. Однак є один загиблий на парковці біля медзакладу.

Крім цього, також пошкоджено клініко-діагностичний центр поруч.

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