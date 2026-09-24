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Наталья Денисенко заявила о "прилете" возле ее дома и показала фото

Как выглядит Наталья Денисенко
Наталья Денисенко | Фото: Instagram

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что российская ракета "прилетела" рядом с её домом. Атака произошла в ночь на 24 сентября.

Российские оккупанты атаковали столицу Украины. В частности, обломки ракеты упали в Подольском районе. Именно там, вероятно, и живёт Денисенко. Об этом она рассказала в Instagram-stories (natalka_denisenko).

"Прилет" возле дома Денисенко

По словам актрисы, она не спала всю ночь из-за массированной атаки россиян. К сожалению, одна из ракет попала рядом с домом знаменитости. К счастью, сама Денисенко и её близкие не пострадали.

"Сегодня утром с трудом встала. Рядом с нами ракета попала в пешеходную зону между роддомом и церковью", — заявила кинозвезда.

Наталья Денисенко рассказала об атаке россиян
Возле дома Денисенко произошел "прилет"
Фото: Instagram

Позже Денисенко опубликовала фотографию последствий атаки. Она выразила искренние соболезнования тем, кто пострадал и погиб этой ночью.

Видео дня

"Слава Богу, что хоть так… Мои соболезнования всем, кто пострадал этой ночью", — добавила знаменитость.

Наталья Денисенко
Денисенко показала последствия атаки
Фото: Instagram

Известно, что ночью 24 сентября в Подольском районе Киева обломки ракеты упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. В результате произошло возгорание автомобилей.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в роддоме в Подольском районе, рядом с которым упали обломки ракеты, повреждены окна и часть фасада здания. По предварительным данным, в медицинском учреждении пострадавших нет. Однако на парковке возле медицинского учреждения есть один погибший.

Кроме того, был поврежден расположенный поблизости клинико-диагностический центр.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, известная украинская актриса Анна Кошмал рассказала, что во время ночного массированного обстрела Киева россиянами пострадал её дом. "Удар" пришёлся по соседнему подъезду.