Наталья Денисенко заявила о "прилете" возле ее дома и показала фото

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что российская ракета "прилетела" рядом с её домом. Атака произошла в ночь на 24 сентября.

Российские оккупанты атаковали столицу Украины. В частности, обломки ракеты упали в Подольском районе. Именно там, вероятно, и живёт Денисенко. Об этом она рассказала в Instagram-stories (natalka_denisenko).

"Прилет" возле дома Денисенко

По словам актрисы, она не спала всю ночь из-за массированной атаки россиян. К сожалению, одна из ракет попала рядом с домом знаменитости. К счастью, сама Денисенко и её близкие не пострадали.

"Сегодня утром с трудом встала. Рядом с нами ракета попала в пешеходную зону между роддомом и церковью", — заявила кинозвезда.

Возле дома Денисенко произошел "прилет" Фото: Instagram

Позже Денисенко опубликовала фотографию последствий атаки. Она выразила искренние соболезнования тем, кто пострадал и погиб этой ночью.

Видео дня

"Слава Богу, что хоть так… Мои соболезнования всем, кто пострадал этой ночью", — добавила знаменитость.

Денисенко показала последствия атаки Фото: Instagram

Известно, что ночью 24 сентября в Подольском районе Киева обломки ракеты упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. В результате произошло возгорание автомобилей.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в роддоме в Подольском районе, рядом с которым упали обломки ракеты, повреждены окна и часть фасада здания. По предварительным данным, в медицинском учреждении пострадавших нет. Однако на парковке возле медицинского учреждения есть один погибший.

Кроме того, был поврежден расположенный поблизости клинико-диагностический центр.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица и звезда шоу "Фабрика звезд" Лавика (Любовь Юнак) сообщила о вражеском обстреле рядом с её домом. Совсем недавно артистка стала мамой.

Дом украинской актрисы Ольги Сумской оказался в эпицентре российского обстрела столицы. Звезда экрана назвала эту ночь "самой страшной".

Кроме того, известная украинская актриса Анна Кошмал рассказала, что во время ночного массированного обстрела Киева россиянами пострадал её дом. "Удар" пришёлся по соседнему подъезду.