Известная певица, которая недавно родила, сообщила о "прилете" возле ее дома (фото)

Украинская певица и звезда шоу "Фабрика звезд" Лавика (Любовь Юнак), сообщила о вражеском попадании рядом с ее домом. Совсем недавно артистка стала мамой.

5 января россияне обстреляли Киев и ряд регионов. Лавика вышла на связь утром и сообщила, что ночь была неспокойной для ее семьи.

Возле дома Лавики "прилет"

Вражеский "прилет" был в районе, где Лавика живет с маленьким сыном, совсем рядом от ее дома. Звезда "Фабрики звезд" отметила, что у нее и ее семьи все хорошо. В частности, Любовь поблагодарила за заботу и комментарии с поддержкой.

"Спасибо, друзья, за ваши сообщения. Попадание было действительно рядом в нашем районе, но у нас все хорошо. Берегите и вы себя, пожалуйста", — написала певица и новоиспеченная мама.

Лавика показала маленького сына после неспокойной ночи Фото: Instagram

В частности, Лавика показала фото маленького сына после беспокойной ночи. Любомир во сне продемонстрировал россиянам палец.

Відео дня

Сын Лавики Фото: Instagram

"Я горжусь быть в своей стае, среди своих людей. Среди вас, друзья. Я рада растить сына на земле своего рода, своей семьи, своей истории. За которую отдал жизнь мой Брат и тысячи отважных Героев, которые верили и боролись", — писала Любовь в конце прошлого года, когда сообщила о рождении первенца.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певица Лавика впервые стала матерью в конце 2025 года. У нее родился сын.

Муж звезды Дмитрий занимается электроавтомобилями.

Кроме того, ведущий и интервьюер Слава Демин рассказал о попадании вражеского дрона вблизи его частного дома в Киевской области в ночь на 23 декабря.