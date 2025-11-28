40-летняя звезда "Фабрики звезд" раскрыла пол первенца и работу мужа: "Не знаю, как растить"

40-летняя украинская певица Любовь Юнак, более известная как Лавика, которая ждет рождения первенца, рассказала, что они с мужем ждут мальчика.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что находится на 37-й неделе беременности, то есть совсем скоро будут роды, но до того момента Любовь еще планирует провести одно выступление.

Пол ребенка Лавики

В частности, звезда "Фабрики звезд" раскрыла пол ребенка.

"Только тебе скажу. Пацан! Я не знаю, как растить пацана. Я была уверена, что будет девочка, потому что у нас все девочки вокруг, и все подружки с девочками. И здесь даже нечего передать нашему сыну, потому что все девочки. Но, посмотрим, надо пока мальчиков рожать", — сказала Лавика.

Со своим вторым мужем Дмитрием звезда сцены вместе уже три года. По словам Любови, он занимается электроавтомобилями.

"Он специалист по лечению машинок. Я так это называю", — говорит Лавика.

Лавика с мужем Фото: Instagram

Лавика беременна

Лавика официально вышла замуж за Дмитрия Вознюка в мае этого года. Пара тщательно скрывала беременность, сообщив публично уже на последних сроках.

Интересно, что даже находясь на последнем месяце беременности, Лавика не прекратила творческой деятельности. Она пообещала фанатам вскоре выйти на сцену в Киеве, чтобы исполнить любимые хиты.

